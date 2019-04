Digimarc apunta a reducir el desperdicio de alimentos y brindar ahorros a los consumidores con una nueva generación de etiquetas para productos frescos

BEAVERTON, Oregón, 30 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC), el inventor de la plataforma de computación intuitiva (Intuitive Computing Platform, ICP™) con el código de barras Digimarc, anunció que está colaborando con Walmart para mejorar el manejo de alimentos frescos envasados. El programa tiene por objeto reducir el desperdicio de alimentos frescos y ofrecer los precios más bajos a diario mediante la automatización del proceso de reducción de precios.

"Estamos trabajando en estrecho contacto con Digimarc para innovar y aplicar nuevas tecnologías que apuntarán a reducir el desperdicio, ayudar a mejorar nuestras operaciones generales en las tiendas y mejorar la experiencia del cliente", comentó John Crecelius, vicepresidente sénior de operaciones centrales de Walmart. "A medida que aplicamos esta nueva tecnología a nuestros procesos para alimentos frescos, nuestra meta es concretar nuevos beneficios para los clientes, acelerando a la vez nuestro compromiso para reducir el desperdicio".

Se ha ampliado el alcance del trabajo de las compañías junto con la mejora de la eficiencia y la precisión en las cajas, a través del desarrollo tecnológico y la ingeniería de procesos del negocio, de modo de incluir la reducción del desperdicio mediante la automatización de diversos aspectos del manejo de los inventarios de alimentos frescos envasados. Las etiquetas de los productos frescos se pueden arrugar, borronear, quedar pegadas en los bordes o alterar en forma fraudulenta, lo que contribuye a un achicamiento del producto, una menor precisión de los inventarios y experiencias insatisfactorias para el cliente. El código de barras Digimarc para etiquetas para productos frescos hace que la lectura de códigos sea más confiable, simplifica las operaciones, mejora la precisión de los inventarios y proporciona una mejor experiencia para el cliente.

"Este programa combina los esfuerzos para beneficiar a la sociedad con la dedicación de Walmart a los precios bajos cotidianos", dijo el CEO de Digimarc Bruce Davis. "Esperamos ayudar a Walmart a reducir el desperdicio de alimentos y a ahorrar dinero para los consumidores a través del uso de este programa".

Conozca más sobre el código de barras Digimarc para etiquetas para productos frescos pulsando aquí.

Acerca de Digimarc

Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC) es pionera en la identificación automática de objetos cotidianos, como envases de productos, y virtualmente cualquier medio, incluidos impresos, imágenes y audio. Sobre la base de la Plataforma de Computación Intuitiva (Intuitive Computing Platform, ICP™) patentada, Digimarc ofrece tecnologías innovadoras e integrales para reconocimiento automático a fin de simplificar el descubrimiento de información mediante una confiabilidad, eficiencia y seguridad sin paralelos. Digimarc tiene una cartera de patentes globales que incluye más de 1100 patentes otorgadas y pendientes. Estas innovaciones incluyen tecnología para identificación de última generación, el código de barras Digimarc, además del software Digimarc Discover® para la lectura de códigos de barras, reconocimiento de imágenes y más. Digimarc tiene su sede en Beaverton, Oregón, con tecnologías instaladas por importantes minoristas y marcas para el consumidor, bancos globales, estados de los EE. UU, compañías cinematográficas y franquicias de deportes profesionales, entre otros. Visite digimarc.com y síganos @digimarc para conocer más sobre The Barcode of Everything®.

