Digimarc Corporation adquire empresa de nuvem de produtos EVRYTHNG Limited

BEAVERTON, Oregon, 15 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC), criadora das marcas d'água Digimarc que está impulsionando a próxima geração de soluções digitais baseadas em identificação e detecção, anunciou hoje que firmou um acordo definitivo para adquirir a empresa de nuvem de produtos EVRYTHNG Limited em uma transação de ações.

"Essa aquisição nos permite oferecer uma solução completa definida para nossos clientes" , explica Riley McCormack, CEO da Digimarc. "O melhor determinante do valor de um produto de tecnologia é o quanto do problema do cliente ele pode resolver. Combinando os meios de identificação únicos e avançados da Digimarc com o fornecedor pioneiro e mais avançado de inteligência de negócios de itens de produto usando qualquer meio de identificação, agora estamos posicionados de forma única para desbloquear soluções adicionais para nossos clientes e melhorar sua jornada de Digimarc."

A EVRYTHNG é líder de mercado e foi pioneira na categoria de nuvem de produtos, conectando cada item de produto à sua Active Digital Identity™ na Internet e unindo dados de produtos em toda a cadeia de valor para visibilidade, validação, inteligência em tempo real e conexão com as pessoas.

Desde permitir que cadeias de suprimento mais sustentáveis, mais transparentes e mais seguras garantam que os consumidores verifiquem a autenticidade dos produtos e a reciclabilidade de suas embalagens, combinando os meios únicos de identificação da Digimarc com a EVRYTHNG Product Cloud®, permite coletar e aplicar dados de rastreabilidade de todo o ciclo de vida do produto, liberando visibilidade e autenticidade de ponta a ponta por meio de inteligência e análise em nível de item em tempo real.

"Nossas soluções de produtos e competências de tecnologia estão diretamente complementares e naturalmente conectadas", explica o CEO e cofundador da EVRYTHNG, Niall Murphy, "mas nossos valores e culturas da empresa estão profundamente alinhados, com foco na execução em equipe, no compromisso com metas audaciosas e na inovação genuína com talentos excepcionais. Estamos entusiasmados em nos unir à equipe da Digimarc para atender às importantes necessidades dos clientes com soluções orientadas por dados de produtos."

A aquisição expande a pegada geográfica para ambas as empresas. EVRYTHNG, com sede em Londres e escritórios em Nova York, Pequim, Minsk e Lausanne, possui grande sucesso na América do Norte. Por outro lado, a Digimarc, com sede na área de Portland, Oregon, tem uma base crescente de clientes em toda a Europa.

Detalhes sobre a aquisição proposta

Digimarc adquirirá a EVRYTHNG por ações ordinárias da Digimarc. A transação proposta está sujeita à satisfação ou renúncia de determinadas condições de fechamento, e espera-se que seja fechada em janeiro de 2022.

Detalhes e informações adicionais sobre os termos e condições da aquisição estarão disponíveis em um relatório atual no Formulário 8-K a ser apresentado pela Digimarc à Comissão de Valores Mobiliários.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa pode ser considerado para conter declarações prospectivas relacionadas às expectativas, planos e perspectivas da Digimarc, incluindo expectativas relacionadas aos benefícios que podem ser derivados da transação. Essas declarações prospectivas são baseadas nas expectativas atuais da gestão da Digimarc na data deste comunicado e estão sujeitas a determinados riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles descritos nas declarações prospectivas, incluindo, sem limitação, riscos relacionados às condições de fechamento da aquisição que podem não estar resolvidos, o impacto potencial nos negócios da Digimarc devido ao anúncio da aquisição, a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outras circunstâncias que possam dar origem à rescisão do acordo definitivo entre as partes, alterações na condição financeira da EVRYTHNG (incluindo quaisquer passivos desconhecidos ou inesperados), riscos relacionados à integração das empresas, e condições econômicas em geral. Portanto, os resultados reais podem diferir materialmente e adversamente daqueles expressos em quaisquer declarações prospectivas. As declarações prospectivas incluídas neste documento são feitas apenas a partir da data deste documento, e Digimarc não assume nenhuma obrigação de revisar ou atualizar quaisquer declarações prospectivas por qualquer motivo.

Sobre a Digimarc

A Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC) é pioneira e líder em soluções de marca d'água digital e identificação automática de mídia, incluindo embalagens, impressão comercial e imagens digitais. A Digimarc ajuda os clientes a impulsionar a eficiência, precisão e segurança em cadeias de suprimentos físicas e digitais. Acesse www.digimarc.com e siga-nos no LinkedIn e Twitter para saber mais.

Sobre a EVRYTHNG

A EVRYTHNG Product Cloud® ajuda as marcas globais de produtos de consumo a gerenciar seus negócios de forma diferente, sabendo o que seus produtos sabem. A EVRYTHNG Product Cloud® conecta todos os itens de produtos à Active Digital Identity™ na Internet, unindo dados de produtos em todos os pontos da cadeia de valor para visibilidade, validação e inteligência em tempo real e para se conectar com as pessoas. A EVRYTHNG é uma Inovadora Global do Fórum Econômico Mundial. Seus fundadores deram origem à Web das Coisas. Saiba mais em EVRYTHNG.com e @EVRYTHNG.

