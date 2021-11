Digimarc Corporation neemt productcloud-bedrijf EVRYTHNG Limited over

Digimarc en EVRYTHNG brengen's werelds krachtigste productidentificatiesysteem en het meest geavanceerde cloud-platform op het gebied van productinformatie bij elkaar

BEAVERTON, Oregon, 17 november 2021 /PRNewswire/ -- Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC), maker van Digimarc-watermerken die de volgende generatie digitale identificatie- en detectieoplossingen mogelijk maken, kondigde vandaag aan dat het een definitieve overeenkomst heeft gesloten om productcloudbedrijf EVRYTHNG Limited in een aandelentransactie te verwerven.

"Met deze overname kunnen we onze klanten een complete oplossing bieden", aldus CEO Riley McCormack van Digimarc. "De belangrijkste bepalende factor voor de waarde van een technologieproduct is hoeveel van het probleem van de klant het op kan lossen. Door de unieke en geavanceerde identificatiemiddelen van Digimarc te combineren met de pionier en de meest geavanceerde leverancier van productgerelateerde business intelligence met gebruik van elke vorm van identificatie, bevinden we ons nu in een unieke positie om onze klanten meer oplossingen te bieden en hun Digimarc-ervaring te verbeteren."

EVRYTHNG is marktleider en pionier op het gebied van de categorie product-cloud, en koppelt elk productonderdeel aan zijn Active Digital Identity™ op het web en sluit productgegevens aan op de hele waardeketen voor zichtbaarheid, validatie, realtime-intelligentie en verbinding met mensen.

Van het helpen van duurzamere, meer transparante en veiligere toeleveringsketens om consumenten in staat te stellen om de authenticiteit van producten en de recyclebaarheid van hun verpakkingen te controleren, maakt combineren van Digimarc's unieke identificatiemiddelen met de EVRYTHNG Product Cloud® het mogelijk om traceerbaarheidsgegevens te verzamelen en toe te passen uit de gehele productlevenscyclus, waardoor de zichtbaarheid en authenticiteit op productniveau in realtime en op basis van analyses worden ontgrendeld.

"Onze productoplossingen en technologische competenties vormen niet alleen een directe aanvulling en zijn op natuurlijke wijze verbonden", aldus EVRYTHNG, CEO en medeoprichter Niall Murphy, "onze bedrijfswaarden en -culturen zijn ook goed op elkaar afgestemd, met een focus op teamwerk, het zich inzetten voor doortastende doelen en echte innovatie met uitzonderlijk talent. We zijn verheugd om ons bij het Digimarc-team aan te sluiten om tegemoet te komen aan belangrijke klantbehoeften met op productgegevens gedreven oplossingen."

De overname breidt de geografische voetafdruk voor beide bedrijven uit. Het in Londen gevestigde EVRYTHNG, in Londen met kantoren in New York, Beijing, Minsk en Lausanne, heeft in Noord-Amerika veel succes. Omgekeerd heeft Digimarc, dat in de buurt van Portland, Oregon is gevestigd, een groeiend klantenbestand in heel Europa.

Meer informatie over de voorgenomen overname

Digimarc zal EVRYTHNG verwerven in ruil voor algemene aandelen van Digimarc. De voorgenomen transactie is afhankelijk van de goedkeuring of uitzondering van bepaalde sluitingsvoorwaarden en zal naar verwachting in januari 2022 worden afgesloten.

Meer informatie en informatie over de algemene voorwaarden van de overname zal beschikbaar zijn in een actueel rapport op formulier 8-K dat Digimarc bij de Securities and Exchange Commission moet indienen.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht kan worden geacht toekomstgerichte verklaringen te bevatten met betrekking tot de verwachtingen, plannen en vooruitzichten van Digimarc, waaronder verwachtingen met betrekking tot de voordelen die uit de transactie kunnen worden afgeleid. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van het management van Digimarc op de datum van dit persbericht en zijn onderhevig aan bepaalde risico's en onzekerheden, waardoor de feitelijke resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen beschreven resultaten, waaronder zonder beperking, risico's in verband met de voorwaarden voor het sluiten van de overname die mogelijk niet zijn vervuld, de potentiële impact op het bedrijf van Digimarc als gevolg van de aankondiging van de overname, Het optreden van een gebeurtenis, veranderingen of andere omstandigheden die tot de beëindiging van de definitieve overeenkomst tussen de partijen kunnen leiden, veranderingen in de financiële toestand van EVRYTHNG (met inbegrip van eventuele onbekende of onverwachte verplichtingen), risico's in verband met de integratie van de ondernemingen, en algemene economische voorwaarden. De feitelijke resultaten kunnen dan ook aanzienlijk en negatief verschillen van de resultaten in op de toekomst gerichte verklaringen. De in dit document opgenomen toekomstgerichte verklaringen worden pas op de datum van dit document afgelegd, en Digimarc verbindt zich om welke reden dan ook niet om op de toekomst gerichte verklaringen te herzien of bij te werken.

Over Digimarc

Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC) is een pionier en leider op het gebied van digitale waterkeuringsoplossingen en de automatische identificatie van media, waaronder verpakkingen, commercieel drukwerk en digitale afbeeldingen. Digimarc helpt klanten om efficiëntie, nauwkeurigheid en beveiliging te verbeteren in fysieke en digitale toeleveringsketens. Bezoek www.digimarc.com en volg ons op LinkedIn en Twitter voor meer informatie.

Over EVRYTHNG

De EVRYTHNG Product Cloud® helpt mondiale consumentenproductmerken hun bedrijf op een andere manier te runnen dankzij beter inzicht in hun producten. De EVRYTHNG Product Cloud® koppelt elk productonderdeel aan zijn Active Digital Identity™ op het web, waarbij productgegevens op elk moment in de waardeketen worden samengevoegd voor zichtbaarheid, validatie en realtime-informatie en om met mensen in contact te komen. EVRYTHNG is een World Economic Forum Global Innovator. De oprichters hebben het Web of Things bedacht. Meer informatie op EVRYTHNG.com en @EVRYTHNG.

