Digimarc en el centro del desarrollo paneuropeo de marcas de agua digital para la mejora de la clasificación y el reciclaje de plásticos

"El lanzamiento de esta iniciativa crítica de cadena de valor cruzado sirve como validación de que Digimarc es una pieza vital del rompecabezas para resolver el problema de los residuos plásticos del mundo. Esperamos con interés la próxima etapa de desarrollo trabajando con marcas de consumo y minoristas, fabricantes y proveedores de equipos, y organizaciones comerciales de la industria para involucrar toda la cadena de suministro para avanzar en la economía circular en la UE y más allá," dijo Bruce Davis, presidente y consejero delegado de Digimarc.

"Basándonos en nuestros descubrimientos y el éxito en la iniciativa HolyGrail 1.0, Procter & Gamble se enorgullece de lanzar los primeros productos comerciales que integran la tecnología de Digimarc con un enfoque principalmente en la mejor detección en instalaciones de residuos y para ayudarnos a cumplir nuestros objetivos de sostenibilidad", dijo Gian De Belder, Director Técnico de Sostenibilidad de Embalaje, P&G. "Esperamos con interés la evolución de la tecnología a medida que continuamos introduciendo una gama más amplia de envases basados en marcas de agua en el mercado. Es genial ver el potencial que aporta el empaquetado inteligente, así como el papel que la tecnología de marca de agua digital puede desempeñar en los campos de la innovación, la sostenibilidad y la conectividad digital, todas las áreas destacadas en el Acuerdo Verde Europeo."

Mejorar la clasificación plástica

El avance de la clasificación del reciclaje con marcas de agua digitales se entregaría a las instalaciones de reciclaje a través de los fabricantes de equipos de clasificación existentes. Digimarc ha entregado sus componentes de tecnología avanzada a TOMRA Sorting Solutions y Pellenc ST, los dos principales fabricantes de equipos de clasificación del mundo, con una cuota de mercado mundial estimada del 80 por ciento.

"Nuestro trabajo con Digimarc en las demostraciones y ensayos de HolyGrail 1.0 demostró la viabilidad de la tecnología y los beneficios que esto podría significar para nuestros clientes. Esperamos continuar nuestro trabajo con Digimarc en HolyGrail 2.0 para sacar al mercado el enorme potencial de la tecnología para la clasificación de reciclaje," dijo Oliver Lambertz, vicepresidente y responsable de desarrollo empresarial, TOMRA.

"Pellenc ST está convencido de que la tecnología de marcadores es una oportunidad interesante para clasificar los envases de alimentos de aplicaciones no alimentarias. Nuestra cooperación con Digimarc para evaluar el potencial de la solución técnica en las condiciones de la planta de clasificación es una oportunidad única para acelerar la posible penetración en el mercado", dijo Antoine Bourley, cofundador y director de I+D de Pellenc. "Vemos claramente una solución potencial para mejorar aún más la calidad del reciclaje de plástico."

Apoyo a los programas de sostenibilidad y economía circular de marcas líderes y minoristas

Las proyecciones de la industria muestran un déficit significativo para 2025 del reciclado post-consumo que necesitan los fabricantes para cumplir con las promesas públicas y la regulación gubernamental cada vez más estricta. La mejor clasificación, como la detección de alimentos frente al uso previo del paquete no alimentario, garantiza mejor que los fabricantes puedan satisfacer dicha demanda. Otro beneficio para la adopción de Digimarc es el potencial de eco-modulación (reducción) de las tarifas de responsabilidad ampliada del productor pagadas por los fabricantes por los costes que imponen a la sociedad a través de sus productos en el mercado y la posterior recuperación de residuos.

"Estamos encantados de integrar Digimarc Barcode en nuestros envases de productos que llegan pronto a los estantes en Noruega, Dinamarca, Suecia, República Checa y Finlandia. La sostenibilidad es un elemento básico clave de Orkla y estamos ansiosos por ofrecer envases que puedan ser identificados y ordenados con mayor precisión para apoyar la economía circular", dijo Pavel Komůrka, Coordinador de Innovación en Embalaje – Sostenibilidad, Orkla Group Procurement, Orkla ASA.

Ampliación de los socios proveedores de servicios de la industria

Más allá de las marcas de consumo y los fabricantes de equipos, Digimarc está expandiendo activamente el universo de proveedores capacitados por Digimarc a la industria, incluyendo fabricantes de moldes, impresoras y convertidores de envases. Los fabricantes de productos podrán seguir trabajando con sus proveedores existentes, con una imposición mínima a los flujos de trabajo existentes.

"Estamos trabajando en estrecha colaboración con Digimarc para entregar las primeras bandejas de plástico termoformado mejoradas utilizando los últimos avances de la compañía. Los resultados son sobresalientes, independientemente del color del producto plástico o si el material es virgen o ya de una fuente de reciclaje. Lo más impresionante es la detección de alimentos frente a no alimentarios antes de usar el material, un cambio de juego en términos de impacto a la industria del reciclaje", dijo Nicolas Lorenz, Director Comercial de PACCOR, un productor líder de envases europeo.

"Nos complace proporcionar mejoras de Digimarc Barcode a nuestros clientes, permitiéndonos hacer que su embalaje IML sea inteligente a través de etiquetas IML interactivas", dijo Nico Van de Walle, director de producto y economía circular, Verstraete IML (etiquetado en molde). "Su enfoque hoy en día se centra principalmente en la sostenibilidad, y la tecnología Digimarc puede ayudarles a contribuir a la economía circular y cumplir sus objetivos de sostenibilidad."

"Estamos entusiasmados con el impacto potencial que Digimarc podría tener en el reciclaje. Uno de los mayores problemas que afectan al reciclaje hoy en día es la contaminación. Al incorporar Digimarc en los gráficos de productos, los propietarios de marcas pueden vincular potencialmente a los consumidores con información sobre la reciclabilidad de los paquetes, lo que proporciona a los consumidores una mejor comprensión de lo que deben colocar en un contenedor de reciclaje", dijo Robert Flores, Vicepresidente de Sostenibilidad, Berry Global, un fabricante de productos de embalaje plástico Fortune 500.

Desarrollo de Programas de Reciclaje y Economía Circular

Digimarc está trabajando en etapas de desarrollo de programas para dos programas en todo el país en Europa que demostrarán la mejora de los objetos para el reciclaje y la detección, desde la eliminación de los consumidores hasta el control de la cadena de residuos de reciclaje y las salidas en las instalaciones. Además, Digimarc está buscando activamente nuevas metodologías para crear identidades en objetos plásticos, como a través de la ablación láser, en las que es posible serializar cada paquete individual. Otro esfuerzo es la participación de los consumidores en una recogida más significativa de residuos utilizando sus teléfonos inteligentes, en el que el escaneo de un paquete les informaría de la reciclabilidad de dicho paquete basado en el servicio de eliminación de residuos en la acera del consumidor.

Además de su trabajo en la iniciativa HolyGrail 2.0 de AIM, Digimarc es un activador fundador del U.S. Plastics Pact, una colaboración liderada por The Recycling Partnership y World Wildlife Fund (WWF), lanzada como parte de la red global Plastics Pact de la Ellen MacArthur Foundation. El U.S. Plastics Pact es una iniciativa ambiciosa para unificar a diversas partes interesadas público-privadas en toda la cadena de valor del plástico para repensar la forma en que diseñamos, usamos y reutilizamos plásticos, a fin de crear un camino hacia una economía circular para el plástico en los Estados Unidos.

Como asesor de confianza y líder en la identificación automática de objetos para el reciclaje, Digimarc ha compartido su experiencia durante el último año a través de su membresía en organizaciones como Association for Plastics Recycling, Petcore Europe, Consumer Goods Forum, Consumer Brands Association, Sustainable Packaging Coalition, el European Plastics Pact, el U.S. Plastics Pact y la Active and Intelligent Packaging Industry Association.

Acerca de Digimarc

Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC) es pionera en la identificación automática de medios, incluyendo embalaje, otras impresiones comerciales, imágenes digitales, audio y video. La plataforma Digimarc proporciona software y servicios de identificación automática innovadores y completos para simplificar la búsqueda y transformar el descubrimiento de información a través de una fiabilidad, eficiencia y seguridad sin precedentes. La plataforma Digimarc permite aplicaciones que benefician a minoristas y marcas de consumidores, agencias gubernamentales nacionales y estatales, industrias de medios y entretenimiento, y otros. Digimarc tiene su sede en Beaverton, Oregón, con una creciente red de proveedores en todo el mundo. Visite digimarc.com y síganos @digimarc para saber más sobre The Barcode of Everything®.

