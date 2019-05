Digimarc entend réduire le gaspillage alimentaire et faire économiser de l'argent aux consommateurs grâce à une nouvelle génération d'étiquettes pour les produits frais

Digimarc et Walmart collaborent pour réduire le gaspillage et améliorer l'efficience et la précision en caisse

BEAVERTON, Oregon, 1er mai 2019 /PRNewswire/ -- Digimarc Corporation (NASDAQ : DMRC), inventeur de l'Intuitive Computing Platform (ICP™) dotée du code-barres Digimarc, a annoncé sa collaboration avec Walmart en vue d'améliorer la gestion des produits alimentaires frais emballés. Le programme vise à réduire le gaspillage des produits alimentaires frais, ainsi qu'à fournir tous les jours les prix les plus bas en automatisant le processus de démarquage.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec Digimarc pour innover et appliquer de nouvelles technologies qui viseront à réduire le gaspillage, à contribuer à améliorer nos opérations globales en magasin, ainsi qu'à améliorer l'expérience des clients », a déclaré John Crecelius, vice-président principal des opérations centrales chez Walmart. « À l'heure où nous appliquons cette nouvelle technologie à nos processus de produits frais, notre objectif consiste à offrir aux clients de nouveaux avantages tout en accélérant notre engagement en faveur de la réduction des déchets. »

La portée du travail commun des deux entreprises sur l'amélioration de l'efficience et la précision en caisse s'est étendue grâce au développement technologique et à l'ingénierie des processus commerciaux afin d'inclure la réduction du gaspillage, en automatisant de nombreux aspects de la gestion des stocks des produits alimentaires frais emballés. Les étiquettes des produits frais peuvent être plissées, salies, repliées sur les bords ou modifiées frauduleusement, ce qui entraîne des pertes de produits, une précision inférieure des stocks, et des expériences sous-optimales pour les clients. Le code-barres Digimarc destiné aux étiquettes de produits frais permet de rendre le balayage plus fiable, simplifie les opérations, améliore la précision des stocks et fournit une meilleure expérience pour les clients.

« Ce programme regroupe les efforts pour offrir à la société l'engagement de Walmart consistant à proposer tous les jours des prix bas », a déclaré Bruce Davis, PDG de Digimarc. « Nous sommes impatients d'aider Walmart à réduire le gaspillage alimentaire et à faire économiser de l'argent aux consommateurs au travers de l'utilisation de ce programme. »

À propos de Digimarc

Digimarc Corporation (NASDAQ : DMRC) est une société pionnière dans l'identification automatique des objets de tous les jours, tels que l'emballage des produits et la quasi-totalité des supports, parmi lesquels les impressions, les images et l'audio. S'appuyant sur la plateforme brevetée Intuitive Computing Platform (ICP™), Digimarc fournit des technologies de reconnaissance automatique innovantes et globales permettant de simplifier la recherche, ainsi que de transformer la découverte des informations grâce à une fiabilité, une efficience et une sécurité inégalées. Digimarc possède un portefeuille mondial de brevets, qui inclut plus de 1 100 brevets octroyés et en instance. Ces innovations incluent une technologie d'identification de pointe, le code-barres Digimarc, ainsi que le logiciel Digimarc Discover® destiné au balayage de codes-barres, à la reconnaissance d'images, et bien plus encore. Digimarc est basée à Beaverton, dans l'Oregon, et ses technologies sont déployées par les principaux distributeurs et marques de consommation, banques mondiales, États américains, entreprises cinématographiques, et franchises de sport professionnel, entre autres. Rendez-vous sur digimarc.com et suivez-nous sur @digimarc pour en savoir plus sur The Barcode of Everything®.

