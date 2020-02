Digimarc et le détaillant allemand Netto Marken-Discount remportent le prix Top Supplier Retail 2020 pour l'« emballage connecté » de Netto

Premier détaillant en Europe à adopter la Digimarc Platform

BEAVERTON, Oregon et DÜSSELDORF, Allemagne, 18 février 2020 /PRNewswire/ -- EuroShop Booth #G24, Hall 6 – Aujourd'hui, Digimarc Corporation (NASDAQ : DMRC), le créateur de la Digimarc Platform, a annoncé qu'elle avait remporté le prix Top Supplier Retail 2020 de l'EHI Retail Institute pour ses travaux ayant ajouté Digimarc Barcode à l'emballage des produits blancs de Netto Marken-Discount (Netto), un grand magasin discount en Allemagne.

Avec cette annonce hier à l'occasion d'EuroShop, le grand événement de la vente au détail en Europe, l'EHI Retail Institute récompense les entreprises de vente au détail qui mettent en œuvre des solutions innovantes et excellentes de technologie de l'information. Lors de ce salon, Netto a obtenu le Retail Technology Awards Europe (Reta) dans la catégorie « Best Instore Solution » pour son « emballage connecté » faisant appel à la Digimarc Platform.

Netto compte plus de 4 260 magasins et 21 millions de clients chaque semaine, et elle a commencé à ajouter Digimarc Barcode à son emballage de produit privé pour un passage plus facile et plus rapide aux caisses. Netto a plus de 2 000 articles en rayon qui sont dotés de Digimarc Barcode, et elle envisage d'élargir cette application à tous ses produits blancs.

« Netto s'enorgueillit d'être un pionnier de la vente au détail dans toute l'Europe en ayant recours à Digimarc Barcode et en faisant progresser cette technologie efficace », explique Christina Stylianou, responsable des communications d'entreprise chez Netto. « Grâce à cette innovation, nous permettons à nos collègues d'assurer un passage plus rapide et plus facile aux caisses. »

L'« emballage connecté » de Netto est le résultat d'une collaboration efficace entre plusieurs de ses fournisseurs, y compris Datalogic avec son logiciel point de vente (POS) pour détecter Digimarc Barcode, ainsi que les experts du pré-média et de l'impression Schawk! Jülich et Wipak, qui participent au processus qui consiste à ajouter Digimarc Barcode à l'emballage Netto.

« Être salué par l'EHI Retail Institute est une reconnaissance importante de l'atout concret que constitue la Digimarc Platform pour les détaillants », explique Claudius Jaeger, directeur des ventes pour l'Europe chez Digimarc. « Netto est un détaillant dynamique et innovant qui cherche constamment à améliorer l'expérience de l'achat. Nous le félicitons pour cette récompense. »

Digimarc Barcode est un code-barres imperceptible qui fait partie de l'illustration sur l'emballage — et parce qu'il est répété sur tout l'emballage — il peut être scanné à l'importe quel angle, ce qui accroît la vitesse et la précision. Cela permet d'améliorer le passage aux caisses, car il n'est plus nécessaire de chercher les codes-barres conventionnels, comme GTIN.

Digimarc sera à l'EuroShop jusqu'au 20 février, et elle y présentera d'autres applications de la Digimarc Platform dans le contexte de la vente au détail aux côtés de son co-exposant Microsoft Deutschland GmbH. Pour plus d'informations, rendez-vous au stand #G24 de Microsoft, halle 6, ou sur digimarc.com.

