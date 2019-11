Digimarc introduit la technologie Scan & Shop dans le catalogue de jouets de Walmart

« Scan & Shop powered by Digimarc » permet aux clients de l'enseigne d'acheter facilement des cadeaux quand ils le souhaitent et de la manière qui leur convient le mieux

BEAVERTON, Oregon, 15 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Digimarc Corporation (NASDAQ : DMRC), créateur de la plateforme d'identification et de détection numériques Digimarc, a annoncé aujourd'hui que Walmart, le plus grand détaillant au monde, a activé son catalogue de jouets de Noël avec la technologie Digimarc, permettant aux clients d'acheter des cadeaux pour leur famille et leurs amis plus rapidement et facilement que jamais.

Pour la première fois, les clients disposant d'un appareil Apple iOS ou Google Android pourront utiliser leur téléphone pour acheter les jouets les plus en vogue de la saison des fêtes directement depuis les pages du catalogue de jouets de Walmart. Cette nouvelle expérience numérique, nommée « Scan & Shop powered by Digimarc », est disponible dès maintenant et permet aux clients de scanner et d'acheter des centaines de jouets, dont plus de 150 jouets exclusifs, à travers l'application Walmart, quand ils le souhaitent et de la manière qui leur convient le mieux.

Scan & Shop powered by Digimarc figure en bonne place dans les 35 millions de catalogues papier disponibles dans près de 4 800 magasins Walmart aux États-Unis, et plusieurs millions ont également été envoyés par courrier au domicile des clients américains et des grands revendeurs de jouets omnicanal.

Ce catalogue de jouets à scanner fait partie d'une initiative de grande envergure pour la saison des fêtes proposant des offres spéciales, de nouveaux services d'achat, ainsi que davantage de cadeaux et de divertissement en magasin, alors que Walmart prépare ses clients pour six jours de shopping en moins entre Thanksgiving et Noël. La campagne des fêtes de Walmart inclut plusieurs moyens technologiques permettant aux clients de faire des achats pour toutes les personnes figurant sur leur liste, et constitue un prolongement de ses efforts visant à aider les gens du monde entier à économiser de l'argent et à mieux vivre.

« L'une des priorités essentielles pour le catalogue de jouets de cette année était de faciliter les achats pour les clients de Walmart. À travers notre partenariat avec Digimarc, nous avons pu améliorer notre catalogue en offrant une option "Scan & Shop" à nos clients. Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité excitante qui, j'en suis sûr, trouvera un écho parmi nos clients », a déclaré Alvis Washington, vice-président du marketing chez Walmart.

Walmart a activé son catalogue de jouets saisonniers en enrichissant ses pages avec Digimarc Barcode, un code-barres sophistiqué qui ajoute des fonctionnalités inégalées tout en restant imperceptible pour le consommateur. Walmart a également intégré le kit de développement logiciel (SDK) Digimarc dans son application emblématique pour iOS et Android afin d'offrir la fonction Scan & Shop powered by Digimarc à ses clients.

La publication interactive fait partie des projets d'impression commerciale les plus largement distribués que Digimarc a produits, et marque une extension importante de la collaboration annoncée en avril entre Digimarc et Walmart afin de réduire le gaspillage alimentaire et d'améliorer l'efficacité et la précision lors du passage à la caisse. À mesure que Digimarc continue de renforcer son partenariat avec Walmart, la société a l'intention de trouver plus de moyens innovants d'améliorer l'expérience d'achat pour les clients de Walmart.

« La plateforme Digimarc fournit un nouveau degré de commodité pour les clients Walmart ainsi que des données importantes pour les dirigeants de l'entreprise, et vient consolider notre relation avec le plus grand détaillant du monde », a déclaré Bruce Davis, président-directeur général de Digimarc. « Nous sommes ravis d'aider à rendre le meilleur magasin de jouets d'Amérique encore meilleur en permettant des achats plus rapides et plus faciles en cette période des fêtes. »

Apprenez-en davantage sur l'activation des imprimés commerciaux avec la plateforme Digimarc.

À propos Digimarc

Digimarc Corporation (NASDAQ : DMRC) est une société pionnière dans l'identification automatique d'objets du quotidien tels que les emballages de produits et la quasi-totalité des supports, notamment les imprimés, les images et le son. La plateforme Digimarc offre des technologies de reconnaissance automatique innovantes et complètes pour simplifier la recherche et transformer la découverte d'informations grâce à une fiabilité, une efficacité et une sécurité inégalées. Digimarc dispose d'un portefeuille mondial de brevets, qui comprend plus de 1 100 brevets accordés et en instance. Ces innovations comprennent une technologie d'identification de pointe, le code-barres Digimarc, ainsi que le logiciel Digimarc Discover® pour la lecture de codes-barres et la reconnaissance d'images, comme couches de sa plateforme révolutionnaire. Digimarc est située à Beaverton, dans l'Oregon. La plateforme Digimarc permet des applications qui profitent aux détaillants et aux marques grand public, aux agences gouvernementales nationales et régionales, aux secteurs des médias et du divertissement, et bien d'autres. Rendez-vous sur digimarc.com et suivez-nous sur @digimarc pour en savoir plus sur The Barcode of Everything®.

