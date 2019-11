Digimarc lleva la tecnología Scan & Shop al catálogo de juguetes de Walmart

«Scan & Shop de Digimarc» hace que comprar regalos sea de lo más fácil, en el momento y de la forma que los clientes prefieran.

BEAVERTON, Oregón, 15 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC), creadora de la plataforma Digimarc de detección e identificación digital, ha anunciado hoy que Walmart, la mayor empresa minorista del mundo, ha habilitado su catálogo de juguetes de temporada con la tecnología de Digimarc, gracias a la cual los clientes podrán comprar regalos para sus amigos y familiares mucho más fácil y rápido que nunca.

Por primera vez, los clientes que tengan dispositivos equipados con Apple iOS y Google Android podrán usar sus propios teléfonos para comprar los juguetes más buscados para la temporada festiva directamente desde las páginas del catálogo de juguetes de Walmart. Esta nueva experiencia digitalizada —«Scan & Shop de Digimarc»— ya está disponible y con ella los clientes pueden escanear y comprar cientos de juguetes, incluidos más de 150 artículos en exclusiva, a través de la aplicación de Walmart, en el momento y del modo que ellos elijan.

Scan & Shop de Digimarc se está promocionando en un lugar destacado en los 35 millones de catálogos impresos disponibles en los casi 4800 establecimientos de Walmart repartidos por Estados Unidos, además de en otros tantos millones que se han enviado a los hogares de los clientes de Estados Unidos y a los principales distribuidores de juguetes multicanal.

Este catálogo que se puede escanear forma parte de una importante iniciativa para la temporada festiva que promociona ofertas tempranas, servicios de compras nuevos y ampliados, un mayor número de regalos estrella y diversión en las tiendas mientras Walmart anima la temporada para que sus clientes disfruten de seis días de compras entre Acción de Gracias y Navidad. La campaña festiva de Walmart incorpora diversos medios habilitados mediante tecnología para que sus clientes puedan comprar regalos para todos sus seres queridos y supone un paso más en su esfuerzo por ayudar a las personas de todo el mundo a ahorrar y vivir mejor.

«Contribuir a la comodidad de los clientes de Walmart era una de las principales prioridades para el catálogo de juguetes de este año. Gracias a nuestra asociación con Digimarc, hemos podido realzar nuestro catálogo ofreciendo la opción Scan & Shop para nuestros clientes. Se trata de una herramienta nueva muy interesante que estoy seguro calará hondo en nuestros clientes», afirmaba Alvis Washington, vicepresidente de Marketing de Walmart.

Walmart activó el catálogo de juguetes de temporada realzando sus páginas con el Digimarc Barcode, un código de barras avanzado que añade una funcionalidad sin precedentes y, por otro lado, es imperceptible para el consumidor. Además, Walmart ha integrado el kit de desarrollo de software Digimarc Mobile (SDK) en su conocida aplicación tanto para iOS como Android que permite habilitar la función Scan & Shop de Digimarc para los clientes.

La publicación interactiva constituye uno de los proyectos impresos comerciales de mayor distribución que Digimarc ha realizado y representa una importante ampliación de la colaboración anunciada el pasado mes de abril entre Digimarc y Walmart con el objetivo de reducir la cantidad de comida desperdiciada y mejorar la eficacia y la precisión en las cajas de pago. Mientras Digimarc continúa ampliando su asociación con Walmart, la empresa tiene planes de buscar nuevas formas innovadoras que ayuden a mejorar la experiencia de compras de los clientes de Walmart.

«La plataforma Digimarc brinda un nivel de comodidad nuevo a los clientes de Walmart y proporciona a los ejecutivos de la empresa información de gran utilidad, a la vez que fortalece nuestra relación con el mayor comercio minorista del mundo», señalaba Bruce Davis, consejero delegado de Digimarc. «Estamos entusiasmados de ayudar a la mejor tienda de juguetes de Estados Unidos a ser aún mejor haciendo que sea posible realizar las compras para la temporada festiva de forma más fácil y rápida».

Descubra cómo habilitar la impresión comercial con la plataforma Digimarc.

Acerca de Digimarc

Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC) es una empresa pionera en la identificación automática de objetos cotidianos como envases de productos y prácticamente cualquier soporte, como el impreso, imágenes y audio. La plataforma Digimarc proporciona tecnologías integrales e innovadoras de reconocimiento automático que simplifican la búsqueda y transforman el descubrimiento de información con una fiabilidad, eficacia y seguridad inigualables. Digimarc cuenta con una cartera de patentes a nivel mundial, que incluye más 1000 patentes concedidas o en trámite. Entre sus innovaciones destaca la tecnología de identificación de vanguardia, Digimarc Barcode, además del software Digimarc Discover® para escanear códigos de barras y reconocimiento de imágenes, que forman diversos niveles de su revolucionaria plataforma. Digimarc tiene su sede en Beaverton, Oregón. La plataforma Digimarc habilita aplicaciones que benefician a marcas minoristas y de consumo, organismos gubernamentales estatales y nacionales, y a los sectores multimedia y de entretenimiento, entre otros. Visite digimarc.com y síganos en @digimarc para conocer más sobre The Barcode of Everything®.

