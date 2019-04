Digimarc streeft naar vermindering van voedselafval en besparing voor consumenten met nieuwe generatie van verse productlabels

Digimarc en Walmart werken samen aan afvalvermindering en verbetering van efficiëntie en nauwkeurigheid aan de kassa

BEAVERTON, Oregon, 1 mei 2019 /PRNewswire/ -- Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC), de uitvinder van het Intuitive Computing Platform (ICP™) met de Digimarc Barcode, heeft aangekondigd dat het aan het samenwerken is met Walmart om het beheer van verpakte verse voedingswaren te verbeteren. Het doel van het programma is vers voedselafval te verminderen en elke dag de laagste prijzen te bieden door het afprijsproces te automatiseren.

"Wij werken nauw samen met Digimarc aan innovaties en de toepassing van nieuwe technologieën om afval te verminderen, onze algemene winkelwerking te verbeteren en te zorgen voor een betere klantervaring," aldus John Crecelius, senior vicevoorzitter van centrale operaties bij Walmart. "Door deze nieuwe technologie toe te passen op onze processen met verse producten willen wij aan de klanten nieuwe voordelen bieden en tegelijkertijd aan onze inzet betreffende afvalvermindering werken aan een hoger tempo."

Het bereik van de inspanningen van de bedrijven samen om de efficiëntie en nauwkeurigheid aan de kassa te verbeteren is uitgebreid dankzij technologieontwikkelingen en zakelijke procestechniek om afvalvermindering te integreren door middel van de automatisering van veel aspecten van het beheer van verpakte verse voedingsmiddelen. De etiketten van verse producten kunnen gekreukt of vuil zijn, rond de rand zijn gewikkeld of op frauduleuze wijze veranderd zijn, waardoor er productinkrimping optreedt, de inventaris minder nauwkeurig is en de klantervaring suboptimaal is. Met de Digimarc Barcode for Fresh Product Labels (streepjescode van Digimarc voor verse productlabels) wordt het scannen betrouwbaarder, worden de operaties eenvoudiger, is de inventaris nauwkeuriger en verbetert de klantervaring.

"Dit programma is een samensmelting van inspanningen ten voordele van de maatschappij in het kader van de toewijding van Walmart aan dagelijkse lage prijzen," zei Bruce Davis, algemeen directeur van Digimarc. "Wij kijken ernaar uit Walmart te helpen bij de vermindering van voedselafval en geldbesparingen voor de klant door gebruik te maken van dit programma."

Over Digimarc

Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC) is een pionier op het gebied van de automatische identificatie van dagdagelijkse objecten zoals productverpakkingen en zo goed als alle media, waaronder gedrukte media, afbeeldingen en audio. Op basis van het geoctrooieerde Intuitive Computing Platform (ICP™) biedt Digimarc innovatieve en integrale automatische herkenningstechnologieën om het zoeken te vereenvoudigen en om de ontdekking van informatie te transformeren door middel van een ongeëvenaarde betrouwbaarheid, efficiëntie en veiligheid. Digimarc heeft een mondiale octrooiportefeuille die meer dan 1.100 toegekende octrooien en octrooiaanvragen omvat. Deze innovaties omvatten moderne identificatietechnologie, Digimarc Barcode en Digimarc Discover®-software voor het scannen van streepjescodes, beeldherkenning, en meer. Digimarc is gevestigd in Beaverton, Oregon, en zijn technologieën worden gebruikt door onder meer grote kleinhandelaren en consumentenmerken, internationale banken, staten in de VS, filmbedrijven en professionele sportfranchisen. Bezoek digimarc.com en volg ons op @digimarc om meer te weten te komen over The Barcode of Everything®.

