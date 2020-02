Digimarc und Netto Marken-Discount als „Top Supplier Retail 2020" für Connected Packaging von Netto ausgezeichnet

Netto Marken-Discount erster Einzelhändler in Europa, der die Digimarc Plattform einsetzt

BEAVERTON, Oregon und Düsseldorf, 18. Februar 2020 /PRNewswire/ -- EuroShop Stand G24/Halle 6 – Die Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC), Entwickler der Digimarc Plattform, gewinnt die Auszeichnung „Top Supplier Retail 2020" des EHI Retail Institute für die Integration des Digimarc Barcodes in die Produktverpackungen der Handelsmarken von Netto Marken-Discount.

Im Rahmen der EuroShop, der weltgrößten Fachmesse für den Investitionsbedarf des Handels, prämiert das EHI Retail Institute Handelsunternehmen für ihre innovativen und herausragenden Technologielösungen. Netto Marken-Discount wurde heute auf der EuroShop mit dem Retail Technology Award Europe (Reta) in der Kategorie „Best Instore Solution" für sein von der Digimarc Plattform unterstütztes Connected Packaging ausgezeichnet.

Netto, mit mehr als 4.260 Filialen und 21 Millionen Kunden pro Woche einer der führenden Discounter in Deutschland, setzt für einen einfacheren und schnelleren Checkout an der Kasse den Digimarc Barcode in den Produktverpackungen seiner Handelsmarken ein.

„Wir bei Netto sehen uns in Europa als Pionier im Einzelhandel, der fortschrittliche Technologien einsetzt und fördert, wie den Digimarc Barcode", sagt Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Netto Marken-Discount. „Mit dieser Innovation ist es uns möglich, die Bezahlvorgänge zu vereinfachen und zu beschleunigen."

Die intelligente Netto-Verpackung ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen Datalogic mit POS-Hardware (Point of Sale) zur Erkennung des Digimarc Barcodes, sowie den Premedia- und Packaging-Experten Schawk! Jülich und Wipak, die den Digimarc Barcode in die Netto-Produktverpackungen integrieren.

„Diese Auszeichnung durch das EHI Institute ist eine hohe Anerkennung unserer Digimarc Plattform und ihres Nutzens für den Einzelhandel", erklärt Claudius Jaeger, Sales Director Europe bei Digimarc. „Netto Marken-Discount ist ein dynamischer und innovativer Einzelhändler, der seinen Kunden stets ein optimales Einkaufserlebnis bietet. Wir gratulieren Netto ganz herzlich zu diesem Award."

Der Digimarc Barcode ist ein für das menschliche Auge nicht wahrnehmbarer Barcode, der in das Verpackungsdesign integriert und auf der Produktverpackung vollflächig aufgebracht wird. Dadurch dass der Barcode an allen Seiten der Verpackung gescannt werden kann, lassen sich die Scan-Genauigkeit erhöhen und die Wartezeit an der Kasse verkürzen. Im Gegensatz zum traditionellen Barcode wie GTIN muss der Digimarc Barcode nicht durch Drehen und Wenden der Verpackung umständlich gesucht werden. Somit werden die Arbeitsabläufe an der Kasse optimiert. Netto Marken-Discount hat bereits mehr als 2.000 Produkte mit dem Digimarc Barcode im Sortiment und plant, den Barcode auf alle Produkte seiner Handelsmarken auszuweiten.

Auf der Fachmesse EuroShop zeigt Digimarc bis zum 20. Februar 2020 gemeinsam mit dem Mitaussteller Microsoft Deutschland GmbH weitere Anwendungsbereiche der Digimarc Plattform im Einzelhandelsumfeld. Besuchen Sie Microsoft auf der EuroShop in Halle 6, Stand G24, oder die Digimarc Website unter digimarc.com.

Über Digimarc

Die Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC) ist Pionier auf dem Gebiet der automatisierten Identifizierung von Gegenständen wie Produktverpackungen und praktisch allen Medien, wie etwa Print-, Bild- und Audiomedien. Auf der Grundlage der wegweisenden Digimarc Plattform stellt Digimarc innovative und umfassende Technologien für die automatische Identifizierung von Gegenständen zur Verfügung, die das Suchen vereinfacht und die Beschaffung von Informationen mit einer unvergleichlichen Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit revolutioniert. Digimarc verfügt über ein weltweites Portfolio von mehr als 1.100 erteilten und angemeldeten Patenten. Zu diesen Innovationen gehören modernste Identifikationstechnologien, der Digimarc Barcode sowie die Software Digimarc Discover® für das Barcode-Scannen, die Bilderkennung und vieles mehr. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Beaverton, Oregon (USA). Die Digimarc Technologien kommen unter anderem bei führenden Einzelhändlern und Verbrauchermarken, internationalen Banken, US-Behörden, Filmproduktionsgesellschaften und Sport-Franchisesystemen zum Einsatz. Besuchen Sie unsere Website digimarc.com und folgen Sie uns unter @digimarc, um mehr über den The Barcode of Everything® zu erfahren.

