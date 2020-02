Digimarc y Netto Marken-Discount ganan el premio "Mejor proveedor para el comercio minorista de 2020"

- Digimarc y el minorista alemán Netto Marken-Discount ganan el premio "Mejor proveedor para el comercio minorista de 2020" gracias al "embalaje conectado" de Netto

Primer minorista en Europa que adopta la plataforma Digimarc

BEAVERTON, Oregón y DÜSSELDORF, Alemania, 18 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- Estand G24, pabellón 6 de EuroShop –Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC), creador de la Plataforma Digimarc, ha anunciado hoy que ha sido galardonado con el premio "Mejor proveedor para el comercio minorista de 2020" del EHI Retail Institute por su labor de añadir el código de barras Digimarc al embalaje de las marcas de distribuidor de Netto Marken-Discount (Netto), uno de los principales minoristas de descuentos de Alemania.

Anunciado ayer en EuroShop , el evento más exclusivo para minoristas de Europa, el EHI Retail Institute reconoce a las empresas minoristas por su implementación de soluciones de tecnología de la información innovadoras y sobresalientes. En la feria, Netto recibió el "Premio de tecnología para minoristas" (Reta, por sus siglas en inglés) de Europa en la categoría "Mejor solución en tienda" por su "embalaje conectado", impulsado por la Plataforma Digimarc.

Netto cuenta con más de 4260 tiendas y con 21 millones de clientes cada semana, y comenzó a añadir el código de barras Digimarc al embalaje de sus productos de marca de distribuidor para ofrecer un proceso de pago más rápido y sencillo. Netto ofrece más de 2000 artículos con código de barras Digimarc y pretende expandir esta aplicación a todos sus productos de marca de distribuidor.

"Netto se enorgullece de ser un minorista pionero en Europa por utilizar el código de barras Digimarc, así como de impulsar esta eficiente tecnología", añadió Christina Stylianou, directora de Comunicaciones Corporativas de Netto. "Con esta innovación, permitimos que nuestros colegas lleven a cabo un proceso de pago más rápido y sencillo".

El "embalaje conectado" de Netto es el resultado de una colaboración efectiva entre varios de sus proveedores, incluido Datalogic, con su herramienta Punto de Venta (POS, por sus siglas en inglés) que detecta el código de barras Digimarc, junto con expertos en preproducción e impresión de Schawk! Jülich y Wipak, que participan en el proceso de añadir el código de barras Digimarc al embalaje de Netto.

"Que el EHI Retail Institute nos reconozca supone un apoyo significativo a los beneficios tangibles que presenta la Plataforma Digimarc para los minoristas", declaró Claudius Jaeger, director de Ventas para Europa de Digimarc. "Netto es un minorista dinámico e innovador que trata continuamente de mejorar la experiencia de compra. Los felicitamos por el reconocimiento que han obtenido".

El código de barras Digimarc es imperceptible, forma parte del diseño de embalaje y, dado que se repite a lo largo del embalaje, puede escanearse desde cualquier ángulo, incrementando la velocidad de pago y la precisión. Esta cuestión mejora el proceso en caja, al eliminar la búsqueda de códigos de barras convencionales, como el número de identificación del comercio internacional (GTIN, por sus siglas en inglés).

Digimarc asistirá a EuroShop hasta el 20 de febrero y presentará otras aplicaciones de la Plataforma Digimarc en el entorno minorista, junto con su coexpositor Microsoft Deutschland GmbH. Para obtener más información, visítenos en el estand G24 de Microsoft, en el pabellón 6, o vaya a digimarc.com .

Acerca de Digimarc

Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC) es una empresa pionera en la identificación automática de objetos cotidianos, como embalajes de productos, y prácticamente cualquier medio, como impresiones, imágenes y audio. La plataforma Digimarc ofrece las tecnologías de reconocimiento automático innovadoras y completas para simplificar la búsqueda y transformar la obtención de información con una fiabilidad, eficacia y seguridad sin igual. Digimarc cuenta con una cartera de patentes internacionales, compuesta de más de 1100 patentes concedidas y pendientes de aprobación. Estas innovaciones incluyen la tecnología de identificación de vanguardia, el código de barras Digimarc y el software Digimarc Discover® para escanear códigos de barras y reconocer imágenes como capas de su innovadora plataforma. Digimarc es una empresa radicada en Beaverton, Oregón. La plataforma Digimarc facilita aplicaciones de las que se pueden beneficiar los minoristas y las marcas de consumo, agencias nacionales y gubernamentales, medios de comunicación y el sector del ocio, y muchos más. Visite digimarc.com y síganos en @digimarc para obtener más información acerca de The Barcode of Everything®.

