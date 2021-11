Digio, Elo e Uber expandem conta digital e cartão para todos os parceiros e lançam promoção

BARUERI, Brasil, 1 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Uber Conta, a primeira conta digital do Brasil dedicada aos motoristas e entregadores que usam a plataforma da Uber, passa a ser disponibilizada a todos os parceiros elegíveis. Lançada no início de 2021 e operacionalizada pelo Digio, a conta digital estava disponível anteriormente para uma parte dos parceiros. Para celebrar este momento, é lançada a promoção "1 Milhão de motivos para usar sua Uber Conta" que sorteará mais de R$ 1 milhão em prêmios como carros 0km, smartphones com 1 ano de Uber Chip grátis e vouchers de combustível de R$500.

A Uber Conta oferece diversas vantagens exclusivas, como a de receber os repasses de ganhos na hora, ao final de cada viagem ou entrega. Os parceiros da Uber e Uber Eats também podem ter um lucro maior com seus ganhos ao receber rendimento de pelo menos 100% do CDI, que é mais que a poupança, ao deixar o valor na conta digital. Também contam com uma loja exclusiva para compras em estabelecimentos parceiros dentro do app, para ter cashback (receber dinheiro de volta) nas compras online. Quanto maior a categoria do parceiro no Uber Pro , maior o valor de cashback. Há ainda a possibilidade de adquirir o adesivo Veloe de pedágios e estacionamentos com isenção de mensalidade por dois anos, e ntre outros serviços bancários na palma da mão, como consulta de saldo, transferências via TED ou PIX, pagamento de boletos e saques por QR Code na rede Banco 24horas.

"Nos últimos meses, mais de 300 mil parceiros da Uber já usufruem das vantagens da Uber Conta. Agora, com a disponibilização da conta digital para todos os parceiros elegíveis, eles têm acesso a um produto ágil, seguro e prático que vai em linha com a missão que o Digio tem como bantech: transformar a vida financeira dos brasileiros", ressalta Eid Tayar, Superintendente Executivo de Novos Negócios do Digio.

A conta digital é livre de mensalidade e possui um cartão de bandeira Elo, sem anuidade, que é aceito em mais de 14 milhões de estabelecimentos no Brasil. Além de contar com um cartão virtual para realização de compras online, ter função de pagamento por aproximação com a tecnologia contactless e poder ser cadastrado no pagamento de aplicativos de músicas, filmes, séries e entregas.

"Os benefícios para os motoristas e entregadores da conta digital com a bandeira Elo são diversos, tanto na gestão dos recebíveis quanto para aproveitar a promoção concorrendo a diversos prêmios, e além disso ainda desfrutar de todas as ofertas dos parceiros que só a Elo oferece", comenta Jacó Silva, diretor de desenvolvimento de negócios da Elo.

Entre janeiro e agosto, os parceiros da Uber que já usavam a Uber Conta obtiveram diversas vantagens financeiras. Nesse período, foram realizadas mais de 7,7 milhões de transações pelo Cartão Uber, 12 milhões de PIX, pagamentos de 227 mil contas, além de 94 mil saques.

"A Uber vem intensificando esforços para ajudar todos os parceiros a reduzirem seus gastos no atual contexto, ao mesmo tempo em que buscamos parcerias, como a da Uber Conta, pensadas para dar cada vez mais vantagens para quem escolhe a Uber na hora de decidir qual app usar para trabalhar", afirma a diretora-geral da Uber no Brasil, Silvia Penna.

A Uber Conta está elegível para qualquer parceiro que:

Tenha concluído pelo menos 100 viagens ou entregas na plataforma

Tenha uma conta ativa na Uber há pelo menos 28 dias

Não tenha contrato de locação de veículo com a função de retenção do aluguel direto dos ganhos

Promoção "1 Milhão de motivos para usar sua Uber Conta"

Para comemorar a abertura da conta digital para todos os parceiros elegíveis, o Digio, a Uber e a Elo lançam a promoção '1 Milhão de motivos para usar sua Uber Conta', que contará com mais de R$ 1 milhão em prêmios exclusivos para aqueles que realizarem compras usando o cartão físico da Uber Conta. A promoção acontecerá entre os dias 14 de outubro e 9 de dezembro de 2021.

Para participar os motoristas e entregadores devem se inscrever no site elo.com.br/promocoes/uber-conta e clicar no botão "Participar". Em seguida é só preencher os dados, cadastrar os dados da versão física do Cartão Uber e aceitar o regulamento. Depois de se inscrever, é fácil: a cada 30 reais em compras utilizando o cartão físico da Uber Conta, os parceiros da plataforma ganham 1 número da sorte.

Os motoristas e entregadores também já começam com vantagem: depois de se inscrever na promoção, a primeira compra com o cartão físico em qualquer estabelecimento e inclusive em lojas online, já vai gerar cinco números da sorte para que a pessoa comece a concorrer. Para conferir os números da sorte ganhos durante a promoção, é só acessar o site: com o login e senha cadastrados na promoção para acompanhar.

Assim como as vantagens e serviços da Uber Conta foram desenvolvidos exclusivamente para os parceiros, os prêmios da promoção '1 Milhão de motivos para usar sua Uber Conta' também foram pensados diante da realidade de quem utiliza a Uber para ganhar dinheiro. No total serão sorteados:

8 carros 0km (1 por semana).

160 celulares com 1 ano de Uber Chip grátis (20 por semana).

1.600 vouchers de combustível de R$500 (200 por semana).

Os sorteios acontecerão nos dias 27/11/21 e 22/12/2021.

FONTE DIGIO

Related Links

https://www.digio.com.br/#



SOURCE DIGIO