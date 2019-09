Digital Business Space de Moscou atrai empresários, investimentos e artistas ocidentais

MOSCOU, 26 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- O Digital Business Space de Moscou, um moderno local de eventos no centro da capital russa, está comemorando seus dois primeiros anos de operação.

Criado pela Agência de Inovações de Moscou em 2017, o Digital Business Space se tornou um centro que atrai empresários e especialistas em TI. O local já foi sede de mais de 700 eventos com a participação de mais de 100 mil pessoas, incluindo investidores notáveis, especialistas em negócios e artistas da Rússia, Europa, Ásia e América do Norte.

O Digital Business Space se tornou o principal centro de eventos da cidade e ganhou popularidade na comunidade local de empreendedores de tecnologia. O local apresenta oportunidades apoiadas pelo governo disponíveis para as empresas inovadoras locais.

Aqui, os empresários de Moscou participam de palestras e workshops de especialistas internacionais, como o roteirista Robert McKee, os coaches de negócios Garrett Johnston e Marshall Goldsmith. Investidores e representantes de empresas globais vêm ao Digital Business Space de Moscou para encontrar potenciais parceiros de negócios.

Os visitantes podem fazer networking e aproveitar os espaços de coworking do local, salas de conferências e reuniões, além de instalações de recreação equipadas com a mais recente tecnologia, incluindo televisores LED e um sistema automático de registro de visitantes.

O Digital Business Space de Moscou está ganhando popularidade como um local para explorar tecnologias inovadoras. De acordo com muitos visitantes internacionais, é um ponto de entrada eficaz no mercado russo, onde é possível dar uma olhada nas soluções mais promissoras disponíveis no país.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1001931/Russian_Trade_and_Economic_Development_Council_Logo.jpg

FONTE Moscow Agency of Innovations

