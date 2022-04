Digital Enhancement lance l'IP Digital Front-End (DFE) sur Intel FPGA, apportant une radio verte 5G innovante

Avec l'évolution continue de la 5G et du WiFi, les solutions de communication RAN telles que les unités radio distantes (RRU), les répéteurs et les routeurs ont des exigences accrues en matière de performances radio et d'efficacité énergétique au niveau du système. Des macro-cellules Massive-MIMO aux petites cellules, les technologies DFE incluant DPD (Digital Pre-Distortion) et CFR (Crest Factor Reduction) ont été largement reconnues comme les principaux éléments d'activation et de différenciation pour satisfaire des cas d'utilisation exigeants traversant différentes bandes de fréquences, largeurs de bande, sous différents types de PA et combinaisons de puissance de sortie.

« Digital Enhancement est une startup axée sur la construction de la technologie DFE la plus agile au monde, brisant les limites des solutions DFE traditionnelles qui sont restreintes en bande passante, nécessitent un couplage étroit de matériel et avec des choix limités d'amplificateurs de puissance. Nous sommes très heureux d'avoir pu collaborer étroitement avec Intel au cours de la dernière année pour fournir une solution DFE commerciale commune sur FPGA pour la production de masse de stations de base 5G. Cela valide non seulement l'implémentation rapide et légère de la solution DFE de Digital Enhancement, mais aussi sa linéarisation hautes performances et sa rentabilité. Le client peut également évaluer facilement les performances globales du système RF en fonction de différents modèles DPD et PA avec notre DETP développé, une puissante plateforme de test avec un générateur de signaux 3GPP, DFE et des fonctions d'analyse intégrées », a déclaré Ziming Wang, fondateur et PDG de Digital Enhancement.

La série IP DFE « Hummingbird » prend en charge les communications 3G/4G/5G, couvrant tous les types de techniques PA, et peut réduire efficacement l'effet de mémoire à long terme sur les amplificateurs GaN. Avec l'IP Hummingbird, seule une ressource FPGA minimale à un taux d'échantillonnage relativement faible est requise pour fournir les performances nécessaires à la linéarisation des amplificateurs à haute puissance pour l'équipement des stations de base dans le cas d'utilisation de la bande passante du signal 4T4R et 200 MHz. Tout en offrant des performances linéaires élevées, telles que des performances supérieures à -50 dBc ACLR et inférieures à 2,5 % EVM sur un PA de plus de 40 % d'efficacité, le coût global des systèmes numériques et RF dans les RRU peut également être considérablement réduit.

« La non-linéarité des PA est le problème le plus difficile dans la conception des RU depuis plus de trois décennies. Étant donné que le RU doit désormais prendre en charge une bande passante plus élevée (par ex., plus de 200 MHz) dans des configurations multibandes à un budget thermique inférieur, il est essentiel d'utiliser la meilleure technologie de DPD de sa catégorie sur un portefeuille de matériel flexible et évolutif comme solution à prendre en charge ; une grande variété de cas d'utilisation radio différents. La gamme Intel FPGA, comprenant Agilex, Stratix et Arria, a été conçue pour les implémentations DFE efficaces et flexibles, en particulier avec les meilleures performances par watt de la gamme Intel FPGA Agilex du secteur. La combinaison de la technologie DPD de notre partenaire Digital Enhancement fonctionnant sur les solutions Intel FGPA offrirait l'un des meilleurs choix à nos clients pour la conception radio », a déclaré Mike Fitton, directeur général, Division des activités réseau du Groupe de solutions programmables d'Intel.

Ensuite, Digital Enhancement continuera d'intensifier sa collaboration avec les stations de base 5G et les fournisseurs O-RAN dans le monde entier, et d'étendre l'application du DFE miniaturisé sur les marchés du WiFi et des appareils mobiles.

À propos de Digital Enhancement

Créée en 2019, Digital Enhancement s'engage à fournir les meilleures solutions DFE agiles au monde, y compris DPD et CFR. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.digienh.com .

