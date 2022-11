Digitální obchodní výstava Čína-SVE se blíží a dokazuje čínské úsilí na podporu mezinárodního obchodu

PEKING, 27. listopadu 2022 /PRNewswire/ -- Mezinárodní digitální obchodní výstava Čína – země střední a východní Evropy (China-Central and Eastern European Countries International Trade Digital Expo) se uskuteční ve dnech 28. listopadu až 7. prosince 2022 prostřednictvím online platformy Fast Expo ( https://ceec.fastexpo.cn ). Pořadatelem je Čínská rada pro podporu mezinárodního obchodu (CCPIT) ve spolupráci s Čínskou komorou mezinárodního obchodu (CCOIC), Informačním centrem CCPIT a společností CMEC International Exhibition Co., Ltd. Výstava si klade za cíl propojit 800 čínských vystavovatelů s 8000 potenciálními zákazníky z dvaceti zemí střední a východní Evropy (SVE) a ruskojazyčné oblasti. Akce bude přínosem pro čínské státní podniky, malé a střední podniky, průmyslové výrobce a obchodní společnosti, kterým umožní rozšířit své obchodní obzory s konečným cílem podpořit mezinárodní obchod, zejména v zemích střední a východní Evropy. Zároveň poskytuje komplexní servis a snadný přístup pro kvalifikované čínské dodavatele i potenciální zahraniční zákazníky, kteří mohou prostřednictvím platformy najít ideálního partnera. K hlavním sektorům výstavy patří mechanická zařízení, automobilové komponenty, hardware, mechanické a elektronické výrobky, stavebniny, potraviny, zdravotnictví a textil.

Čínu a země střední a východní Evropy spojuje tradice pevného přátelství a dlouhá historie spolupráce. Země SVE procházejí restrukturalizací ekonomiky a modernizací infrastruktury, což vytváří obrovskou poptávku po čínských výrobcích, zejména v oblasti strojírenství, autodílů, hardware, elektromechanických výrobků a dalších oborech se silným potenciálem pro spolupráci. Digitální výstava proto vytvoří znamenitou příležitost pro výměny na straně nabídky i poptávky, aby tak umožnila uspokojit poptávku středoevropských a východoevropských odběratelů a posílit obchodní spolupráci mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy. Všechny zainteresované subjekty a podniky jsou zvány, aby se na výstavu aktivně přihlásily, nadále tak posilovaly ekonomickou a obchodní výměnu mezi Čínou a zeměmi SVE a prohlubovaly oboustranně výhodnou spolupráci s čínskými podniky.

Harmonogram 6 souběžných živých seznamovacích kanálů:

Průmysl Datum Čas (pekingský čas) Mechanická zařízení 28. listopadu 2022 15:00-17:00 hod. Autodíly 29. listopadu 2022 15:00-17:00 hod. Hardware, mechanické a elektronické výrobky 30. listopadu 2022 15:00-17:00 hod. Stavebniny 1. prosince 2022 15:00-17:00 hod. Potraviny 2. prosince 2022 15:00-17:00 hod. Zdravotnictví 5. prosince 2022 15:00-17:00 hod.

Účast na výstavě je pro společnosti zdarma.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1955510/image_986804_38395112.jpg

SOURCE CMEC International Exhibition Co., Ltd.