DiliTrust continua a crescer com investimentos de 130 milhões de euros da Cathay Capital, Eurazeo e Sagard

PARIS, 20 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A DiliTrust, provedora líder de soluções SaaS para departamentos jurídicos, está reunindo um prestigioso consórcio de investidores com a Cathay Capital, Eurazeo e Sagard. O acordo é uma importante transação no setor europeu de tecnologia jurídica, que tem como objetivo acelerar sua conquista de novos mercados.

A DiliTrust acumulou experiência por meio do trabalho com departamentos jurídicos de grandes e médias corporações. A empresa está inovando constantemente e oferece um conjunto unificado de soluções seguras para atender aos desafios da transformação digital, colaboração e conformidade enfrentados pelo conselho interno das empresas.

Esse investimento permitirá que a DiliTrust acelere seu crescimento, tanto organicamente quanto por meio de aquisições, e apoie sua inovação contínua e expansão internacional. A empresa também pretende realizar uma iniciativa de recrutamento significativa nos próximos doze meses.

Uma história de sucesso sem igual no setor de tecnologia jurídica

Com esse acordo, a DiliTrust está entrando em um novo capítulo e escrevendo uma verdadeira história de sucesso. Sua visão e potencial de atração e de crescimento convenceram três investidores internacionais – Cathay Capital, Eurazeo e Sagard – a realizar uma transação concluída em maio de 2022. O respaldo dado pelos investidores ao consórcio oferecerá à DiliTrust presença global, um vasto ecossistema e recursos financeiros significativos.

A DiliTrust é líder na França, Canadá, Itália, Espanha e Marrocos e está presente em quase 50 países da Europa, América do Norte, América Latina, Oriente Médio e África. Para lidar com a crescente complexidade e carga de trabalho dos departamentos jurídicos, a empresa propõe o pacote DiliTrust Governance, que simplifica significativamente as operações. Ele garante segurança e rastreabilidade por meio de um conjunto unificado de módulos de fácil utilização e implementação.

"Esse investimento é um reconhecimento do desempenho da DiliTrust e reforça sua ambição de ser A líder em soluções para departamentos jurídicos graças a seu posicionamento diferenciado. Trabalhamos em estreita colaboração com advogados corporativos para antecipar suas necessidades. Oferecemos a eles os meios de fazer a diferença e gerenciar com eficiência os principais dados necessários para tomar decisões baseadas em informações. Com o pacote mais abrangente do mercado, oferecemos a eles a oportunidade de gerar valor para sua empresa. Além disso, nossos clientes adoram a experiência do usuário", disse Yves Garagnon, CEO da DiliTrust.

Crescimento sustentado de dois dígitos da DiliTrust supera o mercado

Atualmente, a DiliTrust emprega mais de 170 funcionários em todo o mundo, com um faturamento de quase 20 milhões de euros em 2021, metade do qual foi gerado internacionalmente. A empresa tem tido um crescimento anual registrado de mais de 30% nos últimos anos.

Sua solução oferece aos departamentos jurídicos a oportunidade de se posicionar como um parceiro de negócios de suas diretorias. Com mais de dois mil clientes em quatro continentes e uma taxa de recomendação de mais de 97%, a DiliTrust é reconhecida por sua experiência comercial e por estar "mais próxima de você", algo reforçado pela missão da empresa. Casos de uso se concentram em reuniões da diretoria, pessoas jurídicas, contratos e gestão de litígios, bem como em salas de dados.

A DiliTrust conseguiu antecipar grandes mudanças no mercado, aprimorando seu portfólio de produtos e a qualidade do atendimento. Sua ambição é tornar o pacote DiliTrust Governance uma referência global. Em um mercado que está crescendo 15% por ano, a DiliTrust supera esse desempenho, crescendo duas vezes mais rápido e fortalecendo sua posição como líder.

Sobre a DiliTrust

A DiliTrust oferece o pacote DiliTrust Governance para atender aos desafios da transformação digital enfrentados pelos departamentos jurídicos. Essa plataforma SaaS unificada, intuitiva e fácil de usar cumpre os mais altos padrões de segurança internacionais. Ela conta com módulos complementares diferentes para a digitalização de processos e gestão de pessoas jurídicas, contratos, litígios e conflitos. A DiliTrust tem mais de dois mil clientes em aproximadamente 50 países. Grandes grupos na Europa, América do Norte, África, e Oriente Médio depositaram sua confiança na DiliTrust. Entre eles estão: Almarai, AccorHotels, Ecobank, Royal Bank of Canada, BNP Paribas, Bouygues, Caisse de Dépôt e Gestion du Maroc, Campari, Capgemini, Carraro, Commercial Bank of Dubai, Desjardins Capital, EDF, Engie, Geox, Ingenico, Koç, Loto-Quebec, LVMH, Luxempart, Renault, SNCF, Société Générale, Transports de Montréal, Tereos, UNICEF, Veolia e Vivendi.

