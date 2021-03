Diluants ou réactifs immunologiques pour vos kits de tests de diagnostic (Covid, grippe, etc.)

De par l'utilisation de la technologie Blow-Fill-Seal, ces unidoses « RNase-free » sont aussi stériles.

Disposant de 5 usines de fabrication BFS implantées sur 3 continents (en France, aux Etats-Unis, et en Chine) et d'un centre de développement R&D, Unither est en mesure de gérer le développement d'un diluant ou réactif, de sa conception à sa fabrication.

A propos d'Unither Pharmaceuticals

Fondé en France à Amiens en 1993, le groupe Unither Pharmaceuticals est un acteur mondial de la fabrication de formes galéniques unidoses pour les laboratoires pharmaceutiques et génériqueurs (collyres, sérums physiologiques et médicaments antiasthmatiques en doses unitaires stériles et stick-packs notamment).

Fort de ses sept sites industriels, et d'un centre d'innovation et de développement, basés en France, aux Etats-Unis, au Brésil et en Chine, le groupe Unither Pharmaceuticals a généré en 2020 un chiffre d'affaires de 330 M€ et emploie désormais plus de 1600 personnes.

