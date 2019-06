Dimensional Insight obtient de très bons scores dans l'edition 2019 de l'étude de marché de la BI "Wisdom of Crowds®"

La société obtient un score de recommandation parfait et se place dans le coin supérieur droit des deux modèles de marché "Customer Experience" (Expérience Utilisateur) et "Vendor Credibility" (Crédibilité Fournisseur).

BURLINGTON, Massachusetts, 4 juin 2019 /PRNewswire/ -- Dimensional Insight®, le créateur de la plateforme Diver Platform™, une solution d'analyse et de gestion des données, a annoncé aujourd'hui sa solide progression pour la 10e année de suite dans l'étude annuelle du marché de l'intelligence d'affaires Wisdom of Crowds® de Dresner Advisory Services. Dans l'étude de cette année, Dimensional Insight a accru sa performance par le biais de plusieurs mesures clés et elle conserve son « score de recommandation » parfait.

L'étude annuelle Wisdom of Crowds sur le marché de l'intelligence d'affaires mène une enquête auprès d'utilisateurs avec des critères variés d'ordre géographiques, de fonctions, de taille d'organisation et de secteurs verticaux. Les utilisateurs sont interrogés concernant les tendances de l'intelligence d'affaires et répondent aussi à des questions sur 27 fournisseurs spécifiques pour 33 critères différents.

Dans le rapport de cette année, Dimensional Insight a été reconnu pour ses résultats qui sont restés « bien au-dessus de l'ensemble de l'échantillon en 2019 ». La société a été également reconnue « leader général » dans les deux modèles de marché inclus dans le rapport, se plaçant dans le coin supérieur droit de chacun. Le modèle de l'expérience client place les notes des ventes et services sur l'axe X avec les notes de produit/technologie sur l'axe Y. Le modèle de crédibilité de fournisseur place une note de valeur sur l'axe X avec une note de confiance sur l'axe Y.

En outre, Dimensional Insight a été reconnu pour être « le meilleur de sa catégorie concernant les connaissances des ventes de produits, la personnalisation et l'extensibilité des produits, l'expérience de conseil et la continuité, et l'intégrité générale. » La société a également obtenu un score de recommandation parfait.

« Nous félicitons Dimensional Insight pour ses solides résultats obtenus au cours des 10 dernières années de l'étude », a dit Howard Dresner, président, fondateur et directeur de la recherche de Dresner Advisory Services. « Les évaluations de fournisseurs sont basées uniquement sur les déclarations du client et, en se fondant sur cette évaluation, Dimensional Insight continue de fournir une valeur et une satisfaction significatives à ses clients. »

« Chez Dimensional Insight, nos clients sont au centre de tout ce que nous faisons et les aider à obtenir des résultats tangibles pour leur organisation est primordial », explique Fred Powers, président-directeur général de Dimensional Insight. « Ces résultats reflètent nos valeurs centrées sur le client et nous tenons à remercier nos utilisateurs pour leur soutien continu envers notre entreprise. »

Pour en savoir plus sur l'étude du marché de l'intelligence d'affaires de Wisdom of Crowds, vous pouvez télécharger une copie à l'adresse http://www.dimins.com/awards/dresner-report-2019/.

À propos de Dimensional Insight

Dimensional Insight® est l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion des données et d'analyse offrant une gamme complète de capacités allant de l'intégration et la modélisation des données à des rapports, des analyses et des tableaux de bord sophistiqués. La société a remporté six fois le prix Best in KLAS dans la catégorie de l'intelligence d'affaires et de l'analyse dans le domaine des soins de santé, et s'est classée plus récemment numéro un en 2019. Fondée en 1989, Dimensional Insight a des milliers d'entreprises clientes dans le monde entier. Diver Platform™ de Dimensional Insight se classe régulièrement comme une plateforme d'analyse parmi les plus performantes par les clients et les analystes de l'industrie dans ses principaux segments de marché, dont la santé, la production industrielle et l'alcool de bouche. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.dimins.com.

http://www.dimins.com



