Dimensional Insight obtient les meilleures notes dans l'étude de marché sur l'informatique décisionnelle Wisdom of Crowds 2020

La société améliore ses scores de 2019 dans la plupart des catégories et se place dans le quadrant supérieur droit des deux modèles de marché « Customer Experience » (expérience utilisateur) et « Vendor Credibility » (crédibilité fournisseur).

BURLINGTON, Massachusetts, 3 juin 2020 /PRNewswire/ -- Dimensional Insight®, créateur de Diver Platform®, une solution de gestion des données, d'analyse et de gestion des performances, a annoncé aujourd'hui ses excellents résultats pour la 11e année consécutive dans l'étude de marché sur l'informatique décisionnelle Wisdom of Crowds® de Dresner Advisory Services. Dans le rapport de cette année, Dimensional Insight voit ses performances augmenter dans la plupart des mesures, tout comme son score global. La société conserve également son score de « recommandation » parfait.

Chaque année, Dresner Advisory Services interroge les utilisateurs finaux d'informatique décisionnelle (Business Intelligence, BI) sur leur expérience à l'égard des solutions d'informatique décisionnelle et sur les tendances de l'industrie. Grâce à son système exclusif de mesure des performances des fournisseurs reposant sur 33 critères, Dresner Advisory Services est en mesure de fournir des indications sur les performances des fournisseurs afin que les utilisateurs finaux puissent comparer ces dernières aux normes de l'industrie.

Autres faits saillants du rapport de cette année :

Dimensional Insight a été reconnu « meilleur de la catégorie » parmi les 27 fournisseurs de l'étude concernant la flexibilité/adaptation commerciale, l'intégration des composants dans son produit, la facilité d'utilisation globale et la continuité du soutien apporté au personnel.

Dimensional Insight a été nommé « leader de l'expérience globale » dans le modèle relatif à l'expérience client (Customer Experience) du rapport, se plaçant dans le quadrant supérieur droit. Ce modèle prend en compte l'expérience réelle des clients travaillant quotidiennement avec des produits d'informatique décisionnelle. Il situe les ventes et les services – ou les points de contact des fournisseurs – sur l'axe des x par rapport au produit/à la technologie – ou les impressions des clients concernant le produit – sur l'axe des y.

Dimensional Insight a été nommé « leader de la crédibilité » dans le modèle relatif à la crédibilité des fournisseurs (Vendor Credibility). Ce modèle examine les impressions des clients envers leur fournisseur, situant la valeur perçue pour le prix payé sur l'axe des x par rapport à une dimension de « confiance » reposant sur des mesures d'intégrité et de recommandation sur l'axe des y.

« Chez Dimensional Insight, notre objectif est – et a toujours été – le succès de nos clients », a expliqué Fred Powers, PDG et cofondateur de Dimensional Insight. « Nous sommes ravis que, année après année, le rapport Wisdom of Crowds démontre la grande utilité de nos produits et l'impact commercial positif qu'ils ont pour nos clients. »

Pour télécharger une copie de l'étude sur le marché de l'informatique décisionnelle Wisdom of Crowds de cette année, rendez-vous sur https://www.dimins.com/awards/dresner-report-2020/.

À propos de Dimensional Insight

Dimensional Insight® est un fournisseur de premier choix de solutions d'analyse, de gestion des données et de gestion des performances proposant une gamme complète de services allant de l'intégration et de la modélisation des données à des rapports, analyses et tableaux de bord sophistiqués. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.dimins.com.

