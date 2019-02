Dimensional Insight se positionne à la première place dans la catégorie Veille économique et analyse en matière de santé parmi plusieurs fournisseurs de grande marque dans le rapport 2019 Best in KLAS

Cette distinction marque la sixième fois que la société se positionne numéro 1 dans le rapport annuel Best in KLAS: Software & Services

BURLINGTON, Massachusetts, 4 février 2019 /PRNewswire/ -- Dimensional Insight®, fabricant de Diver Platform™, solution d'analyse et de gestion des données, a annoncé aujourd'hui avoir été désigné fournisseur numéro 1 en matière de veille économique et d'analyse dans le rapport « 2019 Best in KLAS: Software & Services » de KLAS Research. Chaque année KLAS Research interroge plusieurs utilisateurs de logiciels de santé pour publier le rapport Best in KLAS. Ce rapport classe les fournisseurs de services et logiciels informatiques de santé de plusieurs segments de marché. Dimensional Insight a enregistré les meilleurs scores en termes de commentaires des utilisateurs sur un total de sept fournisseurs, en atteignant un score de 91,7, soit une hausse de 3,9 % par rapport à son score de 2018.

Le rapport Best in KLAS est une reconnaissance des efforts exceptionnels fournis pour aider les organisations de santé dans leur quête consistant à délivrer des soins de qualité aux patients. La désignation Best in KLAS est uniquement octroyée dans les segments de marché des logiciels et des services offrant le plus large impact opérationnel et clinique sur les organisations de santé. Ceci marque la sixième année que Dimensional Insight obtient le statut Best in KLAS.

« Nous souhaitons remercier nos clients pour leurs commentaires positifs dans le rapport KLAS, ainsi que les féliciter, dans la mesure où cette récompense est principalement attribuable à l'amélioration des résultats qu'ils ont atteinte en utilisant Diver Platform », a déclaré Fred Powers, PDG et cofondateur de Dimensional Insight. « La mission de notre société consiste à servir nos clients, et cette récompense témoigne de notre mission dans la pratique. »

Dimensional Insight offre une gamme complète de solutions analytiques affinées pour les besoins du secteur de la santé en termes de gestion des données, de gouvernance des données collaboratives et de tableau de bord en libre-service. L'équipe de la société composée d'experts sectoriels applique son expérience du monde réel à l'ensemble de ses solutions analytiques, afin de veiller à ce que les clients bénéficient de conseils fiables pour réduire les coûts et améliorer les résultats. Diver Platform aide les clients dans les domaines clinique, financier et opérationnel. Voici quelques exemples :

Domaine clinique : EvergreenHealth, basée à Kirkland, dans l'État de Washington , a réduit de 58 % le nombre de jours de traitement antimicrobien et a augmenté de 46 % la performance de ses dépistages colorectaux grâce à Diver Platform.

EvergreenHealth, basée à Kirkland, dans l'État de , a réduit de 58 % le nombre de jours de traitement antimicrobien et a augmenté de 46 % la performance de ses dépistages colorectaux grâce à Diver Platform. Domaine financier : Western Maryland Health System, basée à Cumberland , dans l'État du Maryland , est passée d'une perte de chiffre d'affaires d'1,2 millions $ à un gain de chiffre d'affaires d'1,3 millions $ en termes de remboursements basés sur la valeur grâce en partie aux renseignements fournis par Diver.

Western Maryland Health System, basée à , dans l'État du , est passée d'une perte de chiffre d'affaires d'1,2 millions $ à un gain de chiffre d'affaires d'1,3 millions $ en termes de remboursements basés sur la valeur grâce en partie aux renseignements par Diver. Domaine opérationnel : Le Henry Mayo Newhall Hospital, basé à Valencia , dans l'État de Californie, a utilisé Diver pour le rendement de ses chambres d'urgence. Par conséquent, l'hôpital a constaté une réduction de 80 % des délais entre l'arrivée et le triage, une diminution de 60 % des délais entre le triage et l'arrivée en chambre, ainsi qu'une diminution des délais entre l'arrivée dans la chambre et les examens.

« Best in KLAS entend élever le niveau en matière de technologies médicales. Les fournisseurs et payeurs exigent une meilleure performance, une meilleure facilité d'utilisation, ainsi qu'une meilleure interopérabilité », a déclaré Adam Gale, président de KLAS. « En fin de compte, Best in KLAS consiste à fournir aux prestataires et aux payeurs les outils dont ils ont besoin pour faciliter la délivrance de soins supérieurs et améliorer les résultats. »

Pour en savoir plus, les abonnés de KLAS Research peuvent consulter le rapport complet 2019 Best in KLAS: Software & Services, ou en découvrir davantage sur les performances de Dimensional Insight dans la catégorie Veille économique et analyse en matière de santé.

À propos de Dimensional Insight

Dimensional Insight® est u fournisseur leader de solutions d'analyse et de gestion des données, qui offre une gamme complète de capacités allant de l'intégration des données à la modélisation, en passant par les rapports complexes, les analyses et les tableaux de bord. Créée en 1989, Dimensional Insight possède plusieurs milliers de sociétés clientes à travers le monde. Diver Platform™ de Dimensional Insight se positionne régulièrement en tant que plateforme d'analyse la plus performante auprès des clients et des analystes sectoriels sur ses segments de marché stratégiques, parmi lesquels la santé, la fabrication et les boissons alcoolisées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.dimins.com.

Related Links

http://www.dimins.com



SOURCE Dimensional Insight