Dimensional Insight verkozen tot nummer 1 in de categorie Healthcare Business Intelligence and Analytics in een speelveld van belangrijke verkopers in rapport Best in KLAS 2019

BURLINGTON, Massachusetts, 4 februari 2019 /PRNewswire/ -- Dimensional Insight®, de maker van Diver Platform™ , een oplossing voor datamanagement en analytics, kondigde vandaag aan dat het als beste beoordeeld is in de categorie Business Intelligence en analytics in het rapport van KLAS Research "2019 Best in KLAS: Software & Services". Elk jaar interviewt KLAS Research gebruikers van software voor de gezondheidszorg om het Best in KLAS-rapport te kunnen uitgeven. In dit rapport worden IT-software in de gezondheidszorg en dienstverleners in een aantal verschillende marktsegmenten beoordeeld. Dimensional Insight had de hoogste beoordeling van gebruikers bij zeven verkopers, met een score van 91,7, hetgeen 3,9% hoger is dan haar score in 2018.

Het Best in KLAS-rapport is een erkenning van een uitzonderlijke inzet om organisaties in de gezondheidszorg te helpen bij het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg. Het label Best in KLAS wordt alleen uitgereikt aan marktonderdelen voor software en dienstverlening met de breedste operationele en klinische impact op organisaties in de gezondheidszorg. Dit is het zesde jaar dat Dimensional Insight de Best in KLAS-status verwerft.

"Wij willen graag onze klanten bedanken voor hun positieve feedback in de KLAS-rapportage, en wij willen hen feliciteren, want deze onderscheiding is met name te danken aan de verbeterde resultaten die zij bereikt hebben door het Diver Platform te gebruiken" zei Fred Powers, CEO en medeoprichter van Dimensional Insight. "De missie van ons bedrijf is het bedienen van onze klanten, en deze onderscheiding laat zien dat onze missie in de praktijk werkt."

Dimensional Insight biedt een uitgebreide reeks analytics-oplossingen aan die volledig afgestemd zijn op databeheer, collaboratieve data governance en self-service dashboards voor de gezondheidszorg. Het team aan domeinexperts van het bedrijf gebruikt kennis uit de praktijk voor haar analytics-oplossingen om zo te zorgen dat klanten vertrouwde inzichten verkrijgen om kosten te verminderen en uitkomsten te verbeteren. Diver Platform helpt klanten op klinische, financiële en operationele gebieden. Hier zijn een aantal voorbeelden:

Klinisch: EvergreenHealth, gevestigd in Kirkland, Washington , heeft de behandeltijd voor antimicrobiële behandelingen met 58% teruggedrongen en de prestaties van colorectale screenings met 46% verbeterd dankzij het Diver Platform.

EvergreenHealth, gevestigd in , heeft de behandeltijd voor antimicrobiële behandelingen met 58% teruggedrongen en de prestaties van colorectale screenings met 46% verbeterd dankzij het Diver Platform. Financieel: Western Maryland Health System, gevestigd in Cumberland, Maryland , heeft een inkomstenverlies van $1,2 miljoen omgezet in een rendement van $1,3 miljoen in waardegebaseerde teruggaven, deels dankzij de inzichten die door Diver worden gegenereerd.

Western Maryland Health System, gevestigd in , heeft een inkomstenverlies van miljoen omgezet in een rendement van miljoen in waardegebaseerde teruggaven, deels dankzij de inzichten die door Diver worden gegenereerd. Operationeel: Henry Mayo Newhall Hospital, gevestigd in Valencia , Californië, heeft Diver ingezet voor doorstroming bij de afdeling eerste hulp. Hierdoor werd de tijd tussen binnenkomst en triage met 80% teruggebracht, de tijd tussen triage en wachtkamer werd 60% korter, en de tijd van wachtkamer naar onderzoek werd met 63% verminderd.

"Best in KLAS gaat over het hoger leggen van de lat in technologie voor de gezondheidszorg. Het gaat erom dat leveranciers en degenen die de rekening betalen een betere prestatie, bruikbaarheid en interoperabiliteit eisen", zei Adam Gale, president van KLAS. "Uiteindelijk gaat het er bij Best in KLAS om dat leveranciers en betalers de middelen krijgen om hoogwaardige zorg te leveren met betere resultaten".

Voor meer informatie kunnen abonnees van KLAS Research het volledige 2019 Best in KLAS: Software & Services rapport lezen, of ze kunnen meer te weten komen over de prestaties van Dimensional Insight in de categorie Healthcare Business Intelligence and Analytics .

Over Dimensional Insight

Dimensional Insight® is een toonaangevende leverancier van oplossingen voor analytics en databeheer, die een compleet portfolio aan capaciteiten levert, van data-integratie en modellering tot kwalitatief hoogwaardige rapportage, analytics en dashboards. Dimensional Insight werd opgericht in 1989 en beschikt wereldwijd over duizenden klanten. Dimensional Insight's Diver Platform™ wordt keer op keer beoordeeld als een hoogwaardig analytics-platform, door klanten en branche-analisten in haar kernmarkten, waaronder gezondheidszorg, productie en drankindustrie. Ga voor meer informatie naar https://www.dimins.com .

