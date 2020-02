Dimensional Insight voor de 7e keer in 10 jaar "Beste van de KLAS"

Bedrijf is wederom nummer 1 in het jaarlijkse Best in KLAS onderzoek voor Business Intelligence en Data-analytics software in de gezondheidszorg en behaalt de hoogste score tot nu toe;

LEIDEN, Nederland, 13 februari 2020 /PRNewswire/ -- Dimensional Insight®, de maker van Diver Platform, kondigde vandaag aan dat het wederom de 1e plaats heeft behaald in het Best in KLAS: Software and Services Report voor 2020 van KLAS Research in de categorie business intelligence en data-analytics in de gezondheidszorg. KLAS Research nam deze categorie voor het eerst op in haar jaarverslag van 2010, en sinds die tijd heeft Dimensional Insight 7 van de 10 jaar de eerste plaats ingenomen (2010, 2011, 2012, 2014, 2015/16, 2019 en nu in 2020). Dimensional Insight versloeg een veld van zeven grootschalige leveranciers en behaalde daarbij niet alleen de hoogste jaarlijkse score (93,4) tot nu toe, maar scoorde ook meer dan 5,0 punten hoger dan de andere leveranciers in de categorie.

"Ieder jaar behaalde Dimensional Insight uitstekende scores in het Best in KLAS-rapport . Wat dit voor onze klanten betekent is dat ze aantoonbare - en ongeëvenaarde - resultatenverbeteringen kunnen zien als gevolg van het gebruik van ons analyseplatform", zegt Fred Powers, CEO en medeoprichter van Dimensional Insight. "Deze onderscheiding is niet alleen een erkenning voor onze klanten en de innovatieve manieren waarop ze analyses gebruiken voor baanbrekende transformatie, maar ook voor onze medewerkers die keihard werken om klantensucces te garanderen".

Jaarlijks publiceert KLAS het rapport Best in KLAS. In dit rapport worden IT-software leveranciers en dienstverleners in de gezondheidszorg in een aantal verschillende marktsegmenten beoordeeld. Het rapport Best in KLAS bevat twee soorten onderscheidingen voor verschillende IT-markten in de gezondheidszorg: de Best in KLAS-onderscheiding en de Category Leader-onderscheiding. Naast een overall score voor elke leverancier in het rapport, beoordeelt KLAS de leveranciers op zes verschillende gebieden: cultuur, loyaliteit, bedrijfsvoering, product, relaties en waarde. Dimensional Insight kreeg in alle zes gebieden de hoogste score.

"Dimensional Insight is superieur als het gaat om samenwerken met de klant om de resultaten te verbeteren en technologie te leveren om die verandering te stimuleren", zegt Kathy Sucich, directeur gezondheidszorgmarketing bij Dimensional Insight. "De Best in KLAS-onderscheiding is een weerspiegeling van de laserfocus van onze organisatie op klantsucces."

KLAS-president Adam Gale zegt: "Klanten eisen elk jaar betere prestaties, gebruiksvriendelijkheid en interoperabiliteit van hun leveranciers. Winnaars van Best in KLAS geven het juiste voorbeeld in hun marktsegment. Het behalen van een Best in KLAS-onderscheiding is een opsteker maar ook iets om trots te zijn. Van de winnende leveranciers kun en mag je alleen het allerbeste verwachten".

Ga voor meer informatie over het rapport Best in KLAS naar https://www.dimins.com/awards/klas-report/.

Over Dimensional Insight

Dimensional Insight® is een toonaangevende leverancier van oplossingen voor databeheer, analytics en oplossingen voor prestatiebeheer, Dimensional Insight® heeft een compleet portfolio, van data-integratie en modellering tot kwalitatief hoogwaardige rapportage, analytics en dashboards. Het bedrijf is zeven keer Best in KLAS-winnaar op het gebied van business intelligence & analytics in de gezondheidszorg en staat ook in 2020 op nummer 1. Dimensional Insight werd opgericht in 1989 en heeft duizenden klanten wereldwijd. Dimensional Insight wordt keer op keer beoordeeld als een hoogwaardige analytics-organisatie, door klanten en brancheanalisten in haar kernmarkten, waaronder gezondheidszorg, productie en drankindustrie. Ga voor meer informatie naar https://www.dimins.com/.

Related Links

http://www.dimins.com



SOURCE Dimensional Insight