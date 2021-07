Dinâmicas, estáticas, finas...Para cada tipo de ruga, um tratamento individualizado com técnicas precisas

As rugas profundas podem ser chamadas de dinâmicas ou estáticas. Segundo a dermatologista Dra. Taiz Campbell (CRM SP 136527), criadora da clínica de dermatologia @grupotaizcampbell, "as rugas dinâmicas são aquelas que surgem devido a movimentos repetitivos da nossa musculatura ao longo dos anos, como, por exemplo, enrugar a testa. São os famosos pés de galinha ou aquelas rugas que aparecem devido ao que chamamos de 'expressão de braveza'. Já as rugas estáticas, são as que podem ser vistas mesmo quando o rosto está em repouso. Agora, se essas rugas forem mais suaves, trata-se do que denominamos como linhas finas. Estas surgem como resultado de algumas expressões e não são tão aparentes quanto as rugas dinâmicas e estáticas."

O que ocasiona o aparecimento de rugas?

Existem diversos fatores que podem causar rugas, desde hábitos de vida até alterações no organismo. No que diz respeito a hábitos de vida, pode-se destacar a alta exposição solar sem fotoproteção, tabagismo, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, má qualidade do sono e da alimentação e o hábito de não retirar a maquiagem. Já em relação a questões do organismo, conforme envelhecemos, há a perda de estrutura óssea, dos compartimentos faciais de gordura e da capacidade de produção natural de fibras de colágeno.

Segundo a Dra. Taiz, "durante o processo de envelhecimento, a pele fica mais fina, menos estruturada, com menos colágeno, elastina e menor capacidade de reter água. Além disso, fatores hormonais podem influenciar muito". Outro processo natural devido ao envelhecimento é a atrofia dos compartimentos de gordura e a flacidez dos ligamentos que faz com que esses compartimentos deslizem para baixo e promovam aquela sensação de "derretimento" do rosto.

Quais são os tratamentos ideais para cada tipo de ruga?

Os tratamentos estéticos injetáveis - associados a um cuidado diário da pele com soluções tópicas e a hábitos saudáveis – são grandes aliados. Pouco invasivos, os tratamentos injetáveis devem ser escolhidos de acordo com a necessidade específica de cada pessoa, proporcionando um tratamento individualizado para as diferentes áreas do rosto. Por isso, é importante compreender que procedimentos com toxina botulínica A não proporcionam efeitos iguais aos do ácido hialurônico, por exemplo, mas podem ser combinados. A Dra. Taiz explica que, no caso das linhas finas, um tratamento com skinboosters, que proporciona uma hidratação profunda e recupera o viço e a elasticidade da pele, pode ser suficiente.

Restylane® SkinboostersTM, por exemplo, oferece uma hidratação profunda a partir da injeção de um gel com textura ultrafina à base de ácido hialurônico que pode ser aplicado no rosto, pescoço, colo e mãos e é responsável por recuperar a elasticidade, viço e luminosidade da pele.

"Já para o tratamento das rugas dinâmicas, o mais indicado é a aplicação de toxina botulínica A, que ajuda a atenuar marcas de expressão que são adquiridas por movimentos repetitivos da musculatura, antes da pele estar marcada de forma definitiva. Essa toxina age causando o bloqueio controlado da musculatura, inibindo parcialmente a contração muscular. Na maioria dos casos, um efeito significativo do tratamento tem início de 7 a 14 dias após a injeção da toxina botulínica e seu efeito máximo ocorre, em média, dentro de 1 mês, podendo durar por até 6 meses", orienta a Dra. Taiz Campbell.

Já os preenchedores à base de ácido hialurônico, como os da linha Restylane®, são indicados para as rugas estáticas – onde a pele já foi marcada de forma definitiva -, e para aqueles locais onde houve perda acentuada de volume. É o caso da região sulco nasogeniano, conhecido popularmente como "bigode chinês".

Além de ser possível usar essas substâncias de forma isolada, também há a possibilidade de combinar injetáveis para proporcionar uma ação ainda mais eficiente. É o caso da Relax and Refresh TechniqueTM que combina toxina botulínica A com Restylane® SkinboostersTM. Trata-se de um tratamento "dois em um" em que a aplicação dessas substâncias é feita nas duas principais regiões responsáveis pela expressão da face: ao redor dos olhos e ao redor da boca.

Dra. Taiz também explica que "A primeira fase do tratamento é a da toxina botulínica A. Quinze dias depois, é feita a aplicação dos skinboosters, como procedimento adicional à toxina botulínica A. Cada uma dessas substâncias age de forma específica, mas complementar: a toxina botulínica A trata as rugas dinâmicas ao redor dos olhos e da boca e os skinboosters hidratam a pele de dentro para fora, promovendo uma melhora da textura da pele e tratando linhas de expressão que ainda permanecerem".

Independentemente de qual seja o seu caso, é fundamental consultar um profissional injetor habilitado que priorize a saúde, autoestima e bem-estar de seus pacientes.

