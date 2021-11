Ding Lei : La nouvelle HiPhi Z ultra-futuriste de Human Horizons repousse les limites de l'industrie automobile

S'inspirant des paroles du célèbre physicien Albert Einstein, le fondateur et PDG de Human Horizons, Ding Lei, a déclaré : « En réfléchissant aux progrès des technologies de transport, Einstein a dit qu'on ne peut pas aimer une voiture comme on aime un cheval, car le cheval fait ressortir les sentiments humains, ce que les machines ne peuvent pas faire. À cette fin, nous pouvons voir un désir ardent chez les humains de partager une connexion authentique avec le monde qui les entoure, et en utilisant les dernières technologies intelligentes, c'est exactement ce que nous avons fait avec la HiPhi Z. Nous avons imprégné le véhicule d'une "âme numérique", lui donnant une profondeur et une personnalité que les propriétaires peuvent expérimenter une interaction et un sentiment de type humain. »

En tant que leader éminent de l'industrie automobile chinoise, Ding Lei a plus de 30 ans d'expérience dans le monde de l'automobile, des parcs de haute technologie et de la gestion urbaine, ce qui lui a permis de remporter de grands succès dans des domaines clés tels que les fusions-acquisitions internationales. Il a été vice-président du groupe SAIC et directeur général de Shanghai General Motors (SGM), a participé à la création de SGM et a établi le centre technologique automobile SGM/Pan Asia. Depuis la fondation de Human Horizons en 2017, Ding Lei occupe le poste de président-directeur général avec la vision de fournir des solutions de mobilité adaptées à l'avenir. Sa quête du changement s'incarne dans sa mission de contribuer à une ère de « voitures intelligentes, de transports intelligents et de villes intelligentes ».

La HiPhi Z devrait être dévoilée dans son intégralité lors du Salon international de l'automobile de Pékin en avril 2022. Il s'agira du deuxième modèle phare de Human Horizons, conformément à la vision de l'entreprise qui consiste à faire entrer les voitures « conceptuelles » dans le monde réel.

Après l'inauguration d'avril 2022, Human Horizons commencera à accepter les réservations d'achat et lancera la production de masse avant la fin de l'année. Comme pour la HiPhi X, on s'attend à ce que la grande majorité des détails techniques soient repris du prototype prêt pour la production à la version réelle produite en série, prouvant une fois de plus au monde la capacité d'innovation de Human Horizons. Également annoncée avec les détails de la HiPhi Z, l'initiative de recrutement par co-création « Captain Z » de Human Horizons visera à inclure de plus en plus de personnes passionnées dans le développement conjoint de la HiPhi Z.

Au cœur de ses activités, Human Horizons se consacre à l'innovation et à la qualité. En utilisant des technologies de pointe et toutes les caractéristiques que l'on trouve dans les véhicules de luxe, l'entreprise définit un nouveau segment de voitures, TECHLUXE®. À l'avenir, cette volonté d'innover et de repousser les limites de l'interaction homme-machine continuera à créer des expériences de conduite nouvelles et uniques pour les personnes avant-gardistes du monde entier.

À propos de HiPhi

HiPhi est une marque haut de gamme créée par Human Horizons et en constante évolution grâce à ses utilisateurs. La gamme HiPhi se compose de véhicules tout électriques intelligents dotés d'une construction légère hybride aluminium-acier et de cuirs végétaliens durables et de matériaux recyclables qui s'ajoutent à la nature durable des produits EV de Human Horizons.

À propos de Human Horizons

Human Horizons Group Inc. se consacre à la recherche et au développement de technologies au service de la mobilité intelligente novatrices ainsi qu'à la commercialisation de véhicules intelligents tournés vers l'avenir. En outre, Human Horizons développe des technologies de transport connectées et contribue au développement de villes connectées qui redéfiniront la mobilité humaine.

