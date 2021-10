Dinossauro apela para que líderes mundiais não "escolham a extinção" nas Nações Unidas

"Pelo menos tínhamos um asteroide", lembra o dinossauro, referindo-se à teoria popular que explica a extinção dos dinossauros há 70 milhões de anos. "Qual é a desculpa de vocês?"

Este primeiro filme produzido pela Assembleia Geral da ONU usando imagens geradas por computador apresenta celebridades globais que dão voz ao dinossauro em vários idiomas, incluindo os atores Jack Black (inglês), Eiza González (espanhol), Nikolaj Coster-Waldau (dinamarquês), e Aïssa Maïga (francês).

O dinossauro destaca como o apoio financeiro aos combustíveis fósseis por meio de subsídios, dinheiro dos contribuintes que ajuda a manter o custo do carvão, do petróleo e do gás baixo para os consumidores, é irracional e ilógico diante de uma mudança climática.

"Pense em todas as outras coisas que vocês poderiam fazer com esse dinheiro. Em todo o mundo, pessoas vivem na pobreza. Vocês não acham que ajudá-las faria mais sentido do que... pagar pela extinção de toda a sua espécie?", diz o dinossauro.

"O filme é divertido e envolvente, mas os problemas sobre os quais ele fala não poderiam ser mais graves", disse Ulrika Modéer, diretora do Bureau for External Relations and Advocacy do PNUD. "O secretário-geral da ONU chamou a crise climática de "alerta vermelho para a humanidade". Queremos que o filme seja divertido, mas também queremos aumentar a conscientização sobre a gravidade da situação. O mundo deve intensificar as ações climáticas se quisermos ter sucesso em manter nosso planeta seguro para as futuras gerações."

O objetivo da campanha "Don't Choose Extinction" e do filme do PNUD é destacar os subsídios aos combustíveis fósseis e como eles estão impedindo um progresso significativo para acabar com as mudanças climáticas e promovendo a desigualdade beneficiando os ricos.

A pesquisa do PNUD divulgada como parte da campanha mostra que o mundo gasta o astronômico valor de US $423 bilhões por ano para subsidiar combustíveis fósseis para os consumidores – petróleo, eletricidade gerada pela queima de outros combustíveis fósseis, gás e carvão.

Isso poderia cobrir o custo das vacinas contra a COVID-19 para todas as pessoas do mundo, ou pagar por três vezes o valor necessário para erradicar a pobreza global extrema.

A campanha e o filme esperam tornar mais acessíveis as questões algumas vezes complexas e técnicas relacionadas aos subsídios de combustíveis fósseis e à emergência climática. Por meio de várias ações que o público é convidado a tomar, o objetivo é informar e dar voz às pessoas em todo o mundo.

Saiba mais sobre a campanha em www.dontchooseextinction.com

Recursos para download:

https://www.dropbox.com/sh/zbq5r4pwdu682t2/AACr4e3mMcZ--Ftnd4nGUa0Xa?dl=0

Assista ao filme no Youtube:

Inglês: https://youtu.be/VaTgTiUhEJg

Francês: https://youtu.be/bTQXiWwH6eY

Espanhol: https://youtu.be/7j3kuPLwhXM

O PNUD faz parceria com pessoas de todos os níveis da sociedade para ajudar a desenvolver nações que possam suportar crises e promover e sustentar um tipo de crescimento que melhore a qualidade de vida de todos. Em mais de 170 países e territórios, oferecemos perspectiva global e visão local para ajudar a empoderar vidas e construir nações resilientes.

Saiba mais em undp.org ou signa-nos em @UNDP

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1668881/Dont_Choose_Extinction.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/998273/UNDP_Logo.jpg

FONTE United Nations Development Programme

Related Links

www.undp.org



SOURCE United Nations Development Programme