Dionisio Gutiérrez es entrevistado por FORBES Centroamérica sobre el rescate de la economía post-COVID-19

A propósito del papel del sector privado comentó: "Las empresas (pequeñas, medianas, grandes e inclusive la economía informal) están en una encrucijada y al final lo que va a suceder es que todos intentarán regresar a la mayor actividad económica que puedan, porque no queda alternativa. Es un tema de sobrevivencia: no tenemos gobiernos como en Estados Unidos o Europa, que su desarrollo y su riqueza les permite dar subsidios y apoyos a las empresas para que no despidan gente o para que no vayan a la quiebra, pero eso es imposible en América Latina".

Adicionalmente, se refirió a las oportunidades económicas que se pueden presentar para América Latina: "La situación geopolítica con China, Estados Unidos y Europa, probablemente provoque un distanciamiento muy importante entre esos países y es ahí donde se abre una oportunidad para América Latina, porque podemos ocupar muchos de los espacios que ha ocupado China para suplir a Estados Unidos y Europa".

Finalmente, abordó las perspectivas de la región después de la pandemia: "Si antes de la pandemia Centroamérica no tenía mayores posibilidades para salir adelante por el escaso crecimiento y nuestras insuficientes economías de escala; después de la pandemia es todavía más urgente volver a poner en el debate público regional, la necesidad de ir hacia la integración económica de Centroamérica".

Vea la entrevista completa haciendo click aquí .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1200701/Dionisio_Gutierrez_Forbes_Central_America.jpg

FUENTE Fundación Libertad y Desarrollo

Related Links

https://www.fundacionlibertad.com



SOURCE Fundación Libertad y Desarrollo