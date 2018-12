Dionisio Gutiérrez se reúne con la congresista Norma Torres en Washington

La congresista Torres reconoció la importancia del trabajo de CICIG, pero indicó que ha sido difícil pues "no tiene el respaldo de la administración, del Presidente, ni del Congreso" en Guatemala.

Gutiérrez explicó que durante el 2018 la comisión sufrió un desgaste importante: "Debió evitar que sus acciones se interpretaran como elementos de una agenda política; y debió presentar los casos de gran corrupción sobre los que creó gran expectativa". No obstante, apuntó que los éxitos de la comisión son indiscutibles y que "su saldo sigue siendo positivo".

Después discutieron cómo los países del Triángulo Norte se han convertido en un problema para la seguridad nacional de EE.UU. Gutiérrez declaró que "los tres países del norte y Nicaragua presentan una región altamente conflictiva, donde la democracia está bajo amenaza. (…) Se están cerrando las puertas a migrantes centroamericanos, se está limitado el comercio y el problema de las drogas no se está resolviendo (...) EE.UU., por sus niveles de consumo, tiene una gran responsabilidad y en el Triángulo Norte no hemos podido manejarlo."

Torres aseguró que esto es prioridad para los demócratas: "Espero poder trabajar con el presidente Trump sobre estos temas y para que el intercambio de bienes no se cierre, necesitamos la ayuda de los tres países y ellos de nosotros." Además precisó que es preocupante la irresponsabilidad que han demostrado los presidentes de esta región sobre problemas como la caravana de migrantes: "Todavía no se escucha su posición para poder ayudar a estas familias. ¿Cómo es posible que el presidente Jimmy Morales no ha hecho ninguna pregunta sobre la situación de los guatemaltecos que viene en esa caravana? Lo único que les importa es protegerse a ellos mismos".

Dionisio Gutiérrez terminó la reunión recalcando que los países de Centroamérica "necesitan que las élites se activen, despierten y trabajen por definir una visión de país y un plan de desarrollo".

Gutiérrez aprovechó la visita para entrevistar a Norma Torres en el programa Razón de Estado. Véalo aquí.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/793640/Dionisio_Gutierrez_meets_with_Norma_Torres.jpg

FUENTE Fundación Libertad y Desarrollo

Related Links

https://www.fundacionlibertad.com/



SOURCE Fundación Libertad y Desarrollo