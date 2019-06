Dionisio Gutiérrez se reunió en Guatemala con el ex secretario adjunto de Homeland Security, Peter Edge, y con el ex jefe de policía Donald Delucca

CIUDAD DE GUATEMALA, 10 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Dionisio Gutiérrez, presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo (FLD), se reunió con el ex secretario adjunto de Seguridad Nacional, de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Peter Edge, y el ex jefe de policía de las ciudades de Doral y Miami Beach y ex presidente de la Asociación Internacional de Jefes de Policía (IACP), Donald De Lucca, para discutir sobre seguridad transnacional.