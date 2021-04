DirectBooks gaat door met de uitbreiding van haar platform om Euro- en Sterling investment grade deals op te nemen

Aankondiging aanstelling manager Europa

LONDEN en NEW YORK, 19 april 2021 /PRNewswire/ -- DirectBooks™, Het kapitaalmarktconsortium, opgericht om de internationale financiële markten te optimaliseren heeft vandaag de lancering van de euro- en sterling-investment grade dealaankondigingen bekendgemaakt op het platform DirectBooks. Het platform DirectBooks startte in het vierde kwartaal van 2020 met de de optie dealaankondiging voor US Dollar investment grade uitgiften wereldwijd met een gemeenschappelijk pakket van gestructureerde dealdata en documenttoegang voor institutionele investeerders

Als onderdeel van zijn Europese uitbreiding kondigde DirectBooks ook de benoeming van Duncan Phillips tot Managing Director en manager Europa aan. Duncan is gestationeerd in Londen en zal het Britse kantoor leiden en het cross-functionele Europese team ontwikkelen.

Duncan heeft eerder 15 jaar bij Citi gewerkt in diverse schuldsyndicaatfuncties in Londen, Tokyo en Hongkong. Daarna vervulde hij uitvoerende functies wereldwijd als hoofd kapitaalmarkten bij Ipreo en hoofd commerciële diensten bij Nivaura, een Londense start-up gericht op workflowautomatisering van de kapitaalmarkten.

"De toevoeging van Euro- en Sterlingdealaankondigingen aan het platform is een nieuwe belangrijke stap in de ontwikkeling van het aanbod van DirectBooks," aldus Rich Kerschner, CEO van DirectBooks. "We zijn ook verheugd de groei van ons bedrijf voort te kunnen zetten door de aanstelling van Duncan die het Britse kantoor en de Europese uitbreiding zal gaan leiden."

"Het verheugt mij te komen werken bij DirectBooks op dit belangrijke moment in de ontwikkeling van het platform," aldus Duncan Phillips. "Ik kijk uit naar het vormen van een team en werken met onze koop- en verkoopcommunity om de primaire uitgifteworkflow te ontwikkelen."

DirectBooks vereenvoudigt het uitgifteproces voor een vast inkomen door de communicatieworkflows voor verzekeraars en institutionele investeerders te vereenvoudigen. Het platform zal verder uitbreiden met de mogelijkheid de berichten van bestellingen en allocatie-informatie alsook de dekkingsinstructies te optimaliseren. Hoogrendements- en opkomende uitgiftemarkten zullen later dit jaar worden toegevoegd aan het platform.

OVER DIRECTBOOKS

DirectBooks biedt zijn technologie-expertise en marktkennis aan om wereldwijde financiële markten te optimaliseren. Wij vereenvoudigen het primaire uitgifteproces voor vaste inkomens door de communicatieworkflow voor verzekeraars en institutionele investeerders te stroomlijnen. DirectBooks is opgericht door 9 internationale banken, te weten de Bank of America (NYSE:BAC), Barclays (NYSE:BCS), BNP Paribas (FR:BNP), Citi (NYSE:C), Deutsche Bank (NYSE:DB), Goldman Sachs (NYSE:GS), J.P. Morgan (NYSE:JPM), Morgan Stanley (NYSE:MS), Wells Fargo (NYSE:WFC). Een complete lijst van deelnemende banken vindt u op onze website. Ga voor meer informatie naar www.garrettmotion.com

PERSWOORDVOERDER:

Chris Rodriguez

[email protected]

(848) 888-7704

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1178546/DirectBooks_Logo.jpg

Related Links

https://www.directbooks.com



SOURCE DirectBooks