Director gerente de Civitas recibe el Premio 2019 al Ex Alumno Hispano Distinguido

DALLAS, 1 de mayo de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Rafael Anchia, cofundador y director gerente de Civitas Capital Group, recibió el Premio 2019 al Ex Alumno Hispano Distinguido.

Al anunciar al ganador del reconocimiento, la Junta Directiva de la Sociedad de Ex Alumnos Hispanos de la Southern Methodist University dijo que el fallo a favor de Anchia fue unánime gracias a su dedicación a la universidad, además de su liderazgo y trayectoria como servidor público en el norte de Texas.

"Me siento sumamente honrado de recibir este premio de manos de mi alma mater", dijo Anchia. "La SMU me brindó la formación necesaria para conquistar el éxito en los negocios y la política. Ahí aprendí a escuchar las opiniones de quienes tienen una visión del mundo distinta de la mía y a destacar las convergencias. También fue ahí donde aprendí a defender mis convicciones y a convencer a otras personas de que hay batallas que vale la pena librar. Agradezco a la Sociedad de Ex Alumnos Hispanos de la SMU como colectivo de líderes empresariales y cívicos que tanto aporta a nuestra comunidad".

Anchia obtuvo la licenciatura con honores cum laude por la SMU, y obtuvo el doctorado en derecho en la Facultad de Derecho de la Tulane University. Ha sido diputado estatal en la legislatura de Texas desde 2004 y actualmente preside el Comité de Relaciones Internacionales y Desarrollo Económico. De 2011 a 2015, Anchia fue designado por el presidente Barack H. Obama al Comité Asesor de Políticas y Negociaciones Comerciales.

La Sociedad de Ex Alumnos Hispanos de la SMU fue creada en 1997 con la misión de fungir como enlace entre el ex alumnado hispano de la institución y el resto de la comunidad de la SMU, así como promover la matrícula de alumnos hispanos. El Premio al Ex Alumno Hispano Distinguido fue instituido en 2014 y Anchia es la séptima persona en recibir este galardón.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo el jueves, 25 de abril, en la Sala Jones del Museo Meadows.

Acerca de Civitas Capital Group

Civitas Capital Group es una empresa de activos alternativos con sede en Dallas, Texas, que ofrece una gama de productos y servicios para inversionistas institucionales, oficinas familiares y personas que cubran los requisitos a título individual. La empresa administra más de $1,400 millones de activos en más de 60 inversiones y se dedica a diseñar atractivas estrategias de inversión tipo nicho en bienes raíces y alojamientos en los Estados Unidos. El equipo ejecutivo de Civitas suma más de 100 años de experiencia en inversiones, entre ellos más de 80 años de experiencia colectiva en el segmento de la hospitalidad. Si desea más información visite civitascapital.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/363292/Civitas_Capital_Group_Logo.jpg

FUENTE Civitas Capital Group

Related Links

https://www.civitascapital.com



SOURCE Civitas Capital Group