Директор по развитию ZTE: на пороге новой эры сотрудничества с поставщиками цифровых услуг

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 28 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), являющаяся одним из крупнейших международных поставщиков телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, сегодня сообщила о том, что директор по развитию ZTE Цуй Ли (Cui Li) выступила на конференции ZTE Global Analyst с речью, посвященной вступлению в новую эру с поставщиками цифровых услуг.

По мере повышения спроса на информационные услуги многие провайдеры публичных облачных сервисов и операторы связи активно внедряют инновационные трансграничные технологии, рассчитывая воспользоваться вновь появляющимися возможностями на ранних стадиях нового раунда бурного роста цифровой экономики. Компания ZTE убеждена в том, что дальнейшее укрепление цифрового фундамента в сочетании с особенностями цифровых услуг окажет операторам эффективную помощь в реализации перехода от традиционных поставщиков услуг связи к будущим поставщикам цифровых услуг, а также ускорит процесс цифровой и интеллектуальной трансформации общества.

«Компания ZTE рассчитывает укрепить цифровой фундамент с повышением сетевых возможностей, расширением цифровых возможностей и цифровой трансформацией отраслей, тем самым помогая операторам переходить на цифровые технологии, лучше внедряться в цифровую эру и работать на опережение будущих вызовов, создавая при этом ценности и совместно создавая дорогу в будущее», — заявила г-жа Цуй.

Цифровая трансформация является неизбежной тенденцией, и предприятиям необходимо брать инициативу в свои руки

«В настоящее время цифровая трансформация является неизбежной тенденцией. Принятие на себя ведущей роли в процессе цифровой трансформации, безусловно, принесет нам цифровые дивиденды и конкурентные преимущества, — подчеркнула г-жа Цуй. — Эра цифровых сервисов станет началом нового раунда состязания за растущий рынок».

С макроэкономической точки зрения, во-первых, цифровая экономика уже стала одной из главных движущих сил высококачественного экономического роста, и мы должны следовать этой тенденции. Во-вторых, растущие неопределенности в глобальной среде вынуждают предприятия расширять свои возможности по защите от рисков. В-третьих, люди в большей степени осознают важность охраны окружающей среды и устойчивого развития, а цифровая трансформация является ключом к достижению целей углеродной нейтральности для крупных стран.

Наконец, с точки зрения рынка, ввиду того что традиционные услуги связи достигли потолка доходов, рынок цифровых услуг, характеризующийся облачно-сетевой синергией, постепенно открывается.

Согласно аналитическим выкладкам г-жи Цуй, во-первых, в постпандемическую эпоху умный дом стал новым сценарием, объединяющим работу, образование и развлечения. Разработка приложений для умных домов, в частности с использованием видео в разрешении 4K/8K и средств виртуальной/дополненной реальности, будет способствовать быстрому росту рынка. Во-вторых, интеллектуальный Всеобъемлющий интернет (IIoE) обуславливает взрывной рост числа подключенных терминалов. Обработка больших массивов данных предъявляет более высокие требования к сетевым возможностям и повсеместно доступным вычислительным мощностям.

В-третьих, что касается экономически эффективных комплексных ИКТ-решений, то вместо самостоятельного создания центров обработки данных корпоративные клиенты в большей степени готовы обращаться к поставщикам цифровых услуг (DSP) для предоставления специализированных комплексных услуг по более низким ценам, что позволило бы им уделять больше внимания совершенствованию своей деятельности. Кроме того, предоставление комплексных услуг для цифровой трансформации традиционных отраслей обеспечит операторам новые возможности для роста.

С учетом значительного пространства для роста рынка цифровых услуг, считает г-жа Цуй, преобразование традиционных операторов из провайдеров услуг связи в провайдеров цифровых услуг является необходимым для повышения их конкурентоспособности.

С точки зрения научно-технического прогресса вновь появляющиеся технологии, а также развивающиеся цифровые технологии, появившиеся в последние годы, заложили прочный фундамент для цифровых сервисов, например, доступ к сетям, поддерживающим двузначные гигабитные скорости передачи данных, на основе 5G- и гигабитных оптических сетей, распределенные вычисления на основе синергии «облако-периферия-терминал», облачно-ориентированные ресурсы, цифровые двойники и прикладные системы искусственного интеллекта, а также архитектура нулевого доверия для обеспечения защиты данных и кибербезопасности.

Как операторам выбирать нужные для себя технологии среди множества предлагаемых и эффективно применять их? Цуй Ли убеждена, что решающим фактором является «ценность, которую может создать та или иная технология». Она предлагает следовать трем принципам. Первый принцип подразумевает создание ценностей для клиентов, указывая на необходимость сосредоточить внимание на технологической интеграции, разделении возможностей, экологической открытости и фундаментальной безопасности. Второй предполагает перспективное развертывание, что означает необходимость быстрого развития технологий и получение конкурентных преимуществ при внедрении будущих ключевых технологий. Третий — дифференцированное развитие, что подразумевает полноценное использование преимуществ основного бизнеса и отказ от запрещенных приемов и действий, с тем чтобы играть ключевую роль в экосистеме ценностей будущего.

Интеграция сетей, облачных ресурсов и отраслей помогает операторам сохранять лидерство в будущей конкуренции

Проанализировав макроэкономические, рыночные и технологические тенденции, г-жа Цуй сделала следующий вывод: «Операторам следует превращаться из провайдеров услуг связи в провайдеров цифровых услуг прямо сейчас. Благодаря имеющимся у них преимуществам операторы могут создать прочный цифровой фундамент для интеграции сетей, облачных ресурсов и отраслей, что позволит им сохранить лидерство в будущей конкуренции».

Основой для Всеобъемлющего интернета являются сети, а распределенная облачная среда может обеспечивать вычислительные мощности в любое время и в любом месте. Сочетая технологии обработки и анализа больших данных с сетями и распределенными облачными средами, мы можем обеспечить сбор и интеграцию данных. Кроме того, мы можем реализовать высокоразмерное восприятие и интеллектуальное принятие решений с помощью технологии ИИ. Что касается индустрий, то ключевым моментом является предоставление клиентоориентированных цифровых услуг, адаптированных к различным отраслям. Иными словами, для удовлетворения потребностей различных клиентов мы должны гибко интегрировать базовые возможности сетей и облачных сред для предоставления экономически эффективных и удобных в использовании цифровых сервисов. Это имеет решающее значение.

«Благодаря синергии "сеть-облако-отрасль" операторы могут эффективно стимулировать цифровую трансформацию вертикально интегрированных отраслей, а также бизнеса ToC, ToH и ToB, занимая тем самым лидирующие позиции в эпоху цифровых технологий», — подчеркнула г-жа Цуй.

Повышениe сетевых возможностей. Мы продолжаем уделять особое внимание совершенствованию сетевых возможностей, а именно освоению ресурсов и снижению затрат. В частности, мы должны стремиться к непрерывному внедрению инноваций и прорывам в обеспечении высочайших уровней качества обслуживания и эффективности.

Высочайшее качество обслуживания сосредоточено на «освоении ресурсов». Для достижения успеха на рынке необходимо предоставлять клиентам качественно новые возможности. Например, отдельные потребители ожидают полного сетевого покрытия с высокой скоростью, в то время как домашние пользователи ищут возможности для повышения качества за счет многоэкранного дисплея, интеллектуальных приложений и иммерсивных взаимодействий, а клиентам промышленного масштаба требуются высокая исходящая скорость, прикладные системы, обеспечивающие надежную связь с малой задержкой, а также жесткое сегментирование с малой степенью детализации.

Еще важнее то, что клиенты готовы платить за эти совершенно качественно новые возможности, приносящие им более значительные выгоды.

Что касается высочайшей эффективности, то ключевым фактором является снижение затрат. Мы стремимся к непрерывному достижению прорывов для увеличения спектральной, эксплуатационной и энергетической эффективности в целях снижения затрат и повышения общей эффективности.

Следующим шагом является расширение цифровых возможностей. Предполагается, что операторы будут уделять особое внимание оптимизации эффективности использования ресурсов и периферийным прикладным системам для содействия расширению цифровых возможностей в новую эпоху.

Как мы видим, предприятия наращивают цифровизацию производства в целях повышения эффективности. Для удовлетворения таких требований, как сверхмалая задержка и защита данных, большие объемы данных должны обрабатываться средствами периферийных вычислений. Таким образом, сфера периферийных вычислений станет областью с ожесточенной конкуренцией за реализацию инновационного потенциала.

При переходе от «централизованного облака» к «распределенному облаку», во-первых, операторы связи должны использовать имеющиеся у них преимущества для обеспечения экономичного запуска и быстрого развертывания на периферийном уровне. Например, они имеют надежные инфраструктурные сети, крупномасштабные распределенные объекты и центр обработки данных, а также предоставляют клиентам быстро переналаживаемые и персонализированные локальные цифровые услуги и сервисные услуги. Далее предлагается, чтобы операторы в полной мере реализовывали свои преимущества в сфере ИКТ, а также аппаратно-программную конвергентность для реконструкции промежуточных платформ периферийных вычислений в целях обеспечения более высокой эффективности использования ресурсов и более мощной поддержки быстрого внедрения новых разработок на периферийном уровне.

«Реконструкция промежуточных платформ периферийных вычислений» предусматривает горизонтальное использование компонентов с более высокой степенью детализации и создание более тонкого слоя PaaS, обеспечивающего возможность вертикального разделения уровня технического обслуживания и уровня общего обслуживания. Такая архитектура предполагает возможность двойной циркуляции. Благодаря высокоэффективной координации аппаратного и программного обеспечения уровень технического обслуживания и уровень IaaS обеспечивают эффективную поддержку верхнего прикладного уровня.

Эта архитектура также гарантирует оптимальную эффективность использования ресурсов, которая может достигаться за счет синергии между уровнем общего обслуживания и прикладным уровнем. В частности, благодаря своей малокодовой архитектуре уровень общего обслуживания обеспечивает возможность гибкой разработки верхнего прикладного уровня. В то же время общедоступная логика и алгоритмы, накопленные на прикладном уровне, могут использоваться для разрешения конфликтов между персонализацией и масштабированием, что способствует устойчивому развитию операторов.

Благодаря повышенным сетевым возможностям и расширенным цифровым возможностям формируются условия для цифровой трансформации отраслей. При адаптации цифровых услуг к вертикально интегрированным отраслям важнее всего и впредь ориентироваться на создаваемые ценности и возможные сценарии.

Цель состоит в развитии основополагающих сетевых и облачных возможностей за счет общих базовых технологий. Основываясь на этом, такие возможности могут быть гибко интегрированы для различных отраслей, предприятий, сценариев и прикладных систем и, что еще важнее, для качественного обновления и проработки последних.

В конце своей речи г-жа Цуй сделала следующий вывод: «С приближением будущего в эпоху цифровых технологий появляются возможности и вызовы. ZTE стремится интегрировать сети, облачные ресурсы и отрасли для укрепления своей позиции в отрасли и облегчить цифровую трансформацию операторов, вступив тем самым в цифровую эру и достигнув взаимовыгодного успеха со всеми партнерами».

Контакты для прессы:

Margaret Ma (Маргарет Ма)

ZTE Corporation

Тел.: +86 755 26775189

Эл. почта: [email protected]

Вероника Карлюкевич

ZTE Corporation (Россия и СНГ)

Эл. почта: [email protected]

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