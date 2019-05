Diretor de Inovação e Novos produtos da Bravo GRC fala sobre os Heróis do Caos

SÃO PAULO, 31 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A Bravo GRC, parceira exclusiva para o Brasil e para a América Latina da BWise – a ferramenta de GRC mais completa do mercado -, investe em conteúdo de qualidade para despertar nas empresas a necessidade de uma gestão de GRC inteligente. Thiago Labliuk, Diretor de Inovação e Novos Negócios da companhia, tem trabalhado para conscientizar o mercado sobre meritocracia na prática e os perigos advindos dos Heróis do Caos, profissionais que possuem seu capacity direcionado para um objetivo que tende a estar distante do objetivo da companhia ou serem por definição, consequência de ineficiência.

Segundo o profissional, o fator humano é o recurso de maior importância, na visão da maioria dos gestores, para viabilizar a execução das estratégias de agregação de valor. "Tendo este fato como premissa, é essencial que o manifesto da marca e/ou estratégia macro da empresa esteja disseminada em todos os níveis operacionais, a fim de gerar maior engajamento entre as equipes e alcançar resultados mais assertivos, trabalhando de forma que haja um sentimento de dono e orgulho em pertencer ao grupo. Entretanto, no dia-a-dia, será que o que é executado pelas equipes operacionais vão de encontro com às expectativas dos acionistas?", provoca Labliuk.

Quando ocorre uma falta de conexão entre os objetivos das áreas e os da companhia, há uma grande probabilidade de existir ineficiência operacional. Segundo ele, temos uma certa frequência em encontrar cenários onde profissionais se destacam por entregas ou atuações em problemas gerados pela ineficiência operacional, seja por mal determinação de estrutura, estratégia ou gestão. "Imagine o cenário que temos estruturas que trabalham com o objetivo de realizarem algum tipo de Conciliação, seguida por outra equipe que faz a Reconciliação. Agora imaginem a estrutura que faz a Reconciliação da Reconciliação. Acontece."

Outro ponto de atenção está inerente às iniciativas em Tecnologia (TI), com seus times em crescimento, mas não para novos negócios, mas para corrigir erros. Alguns defendem e possuem ótimos argumentos. Neste sentido, temos os nossos Heróis do Caos.

Adicionalmente, ele pontua, que em muitos casos, pode haver uma insatisfação interna dos profissionais ou áreas que estão alinhados à estratégia da companhia e possuem metas adequadas, mas o atingimento não possui um impacto de marketing parecido como o "Salvador da Pátria", que "apagou um enorme incêndio". Ter um processo estruturado de acompanhamento de indicadores de performance (metas) e riscos é fundamental para eliminar o volume do discurso heroico e destacar as entregas realmente planejadas.

É complexo identificar e gerenciar este contexto como um todo, mas existe um caminho de sucesso. "Este tendo certamente uma fase inicial dolorida, pois reuniões "chapa-branca" devem acabar (reuniões em que sempre está tudo alinhado e sem solução concreta) e nos casos de sucesso, sem dúvida, a alta administração deve sempre exigir que as áreas de controle (Riscos, Controles Internos, Compliance, Auditoria Interna, Inspetoria, Ouvidoria, Segurança da Informação) sejam completamente independentes das áreas que tocam o business, e que sejam capazes de apontar (sem receio) as oportunidades de melhoria e inputs para que decisões sejam tomadas, buscando maior eficiência".

Thiago acredita que não é necessário reinventar qualquer roda. Neste caso, o fator de sucesso é entender o momento da companhia, para aplicar um mecanismo realista de cascateamento dos objetivos estratégicos e um programa independente de metas, com métricas claras e gestão de riscos. "Não podemos ter um 4x4 em um circuito oval, se o objetivo da companhia era ter uma Ferrari", finalizou Labliuk.

