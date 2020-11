Discours d'Adkins Zheng de TCSA lors du Dialogue of continents : « Imaginez le jour où les décideurs n'auront plus besoin d'imaginer »

La pandémie a eu de graves répercussions sur l'économie mondiale, créant des pressions considérables sur les institutions politiques et les mécanismes de gouvernance traditionnels. Dans son discours, M. Zheng a abordé le besoin urgent de trouver un nouveau moyen de sortir de l'impasse actuelle, dans laquelle nous observons une diminution de l'efficacité des politiques monétaires et les banques centrales doivent prendre des décisions dans l'obscurité totale. Les connaissances et solutions fournies par TCSA pour transformer la banque centrale de chaque pays en plus grand moteur de données du pays, qui favorisent la transparence et offrent une vision scientifique et granulaire en temps réel aux décideurs du monde entier, ont obtenu une reconnaissance de toutes les parties concernées.

Ce carrefour de données fondé sur les banques centrales servira de « poste de pilotage des politiques » et de « cerveau macroéconomique » d'une nouvelle ère de gouvernance contemporaine et marquera une évolution importante de l'art de conduire les affaires de l'État. Le groupe d'experts s'est entendu sur le fait que les données ne doivent pas faire l'objet d'un contrôle unique du secteur privé, comme c'est souvent le cas pour les géants du Web. Les données doivent plutôt appartenir à chaque nation et à ses citoyens dans le but de favoriser des sociétés plus égalitaires, garantissant la stabilité et la prospérité des pays de façon équitable, durable et transparente.

Les experts mondiaux et leaders d'opinion ayant participé à l'événement ont également exprimé leurs profondes inquiétudes quant à la fragilité de l'économie, à la fragmentation sociétale, aux changements climatiques et aux tensions géopolitiques, et en sont venus à la conclusion que l'accent doit être mis sur les efforts communs et l'action collective. Ils demandent une collaboration plus étroite entre les pays sur les plateformes multilatérales, le renforcement des liens entre le secteur public et le secteur privé, et une plus grande collaboration entre les disciplines, de la science à la politique, afin de créer une voie commune vers la réalisation de progrès novateurs et l'atteinte d'une paix durable.

Le panel d'ouverture de la première journée de cette conférence annuelle de trois jours a réuni des leaders d'opinion mondiaux, y compris le Korea Institute for International Economic Policy (KIEP), l'équipe responsable de l'initiative Think Austria Strategy Unit du gouvernement fédéral autrichien, le Center for the Future of Work de Cognizant, l'Institute of Global Affairs de la London School of Economics and Political Science (LSE) et le ministère des Finances de la Chine. Les participants ont tenu une discussion approfondie sur les répercussions de la COVID-19 et sur la façon dont les décideurs peuvent relever les défis mondiaux grâce à des solutions audacieuses, novatrices et axées sur les données.

