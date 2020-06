Discours liminaire du PDG de Supermicro à Computex - Innovation en infrastructure 5G

Charles Liang, PDG de Supermicro, prononce le discours liminaire à COMPUTEXOnline

TAIPEI, Taiwan, 1er juin ,2020 /PRNewswire/ -- COMPUTEXOnline -- La société Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq : SMCI), un leader mondial en solutions d'informatique d'entreprise, de stockage, de réseau et en technologie informatique durable, a annoncé aujourd'hui qu'elle allait dévoiler ses Intelligent Edge systems et présenter en avant-première sa nouvelle gamme de serveurs CloudDC conçus pour les déploiements à grande échelle dans les centres de données cloud, lors d'un discours liminaire de PDG à COMPUTEXOnline, le 3 juin, à Taipei.

Discours liminaire à COMPUTEXOnline:

Heure Ordre du jour Intervenants 10 h 00 – 10 h 20 (GMT +8) Présentation Charles Liang, fondateur, président-directeur général, président du conseil d'administration de Supermicro







Supermicro a compris très tôt qu'une plateforme cloud robuste était nécessaire pour fournir aux opérateurs de réseau un environnement permettant de développer des applications et une périphérie distribuée. Ceci est particulièrement important car les fonctions du réseau 5G seront étroitement liées et alimentées par les clouds publics. Les serveurs CloudDC à double processeur de prochaine génération de Supermicro offrent de multiples options de stockage dans les serveurs 1U et 2U, un double emplacement AIOM conforme à OCP 3.0 pour jusqu'à quatre ports 100 GbE, la prise en charge d'Open BMC, une conception de panneau arrière entièrement hybride prenant en charge des lecteurs de stockage SATA3, SAS3 ou NVMe, et une architecture simplifiée optimisée pour les environnements à très grande échelle.

« Avec sa position déjà solide dans l'infrastructure 5G et son lancement initial de serveurs CloudDC, Supermicro fournit aux clients des systèmes de prochaine génération optimisés de la périphérie jusqu'au cloud », a déclaré Charles Liang, président et PDG de Supermicro. « Cette combinaison démontre la focalisation continue de Supermicro sur les systèmes x86 et sa prise en charge de solutions open source conformes à la norme NFV (virtualisation des fonctions réseau) exploitant NEBS et un logiciel de télécommunication validé standard, activé par nos Building Block Solutions® pour serveurs et stockage. »

Les serveurs CloudDC de Supermicro offrent une valeur exceptionnelle pour une multitude de cas d'utilisation. Pour le cloud privé, les serveurs CloudDC ont un stockage et une expansion flexibles, NVMe over Fabrics, un déploiement rapide, une maintenance aisée et un haut degré d'extensibilité. Dans l'espace 5G/telco, les systèmes CloudDC sont conçus pour être compatibles NEBS niveau 3, prennent en charge des éléments de réseau virtualisés O-RAN tels que UD, UC et core, et accueillent les cartes accélératrices FPGA. La plateforme prend en charge jusqu'à quatre cartes accélératrices GPU et peut traiter la formation et l'inférence de l'apprentissage profond, l'analyse de données, les graphiques et le calcul de haute performance.

En début d'année, Supermicro a annoncé ses Outdoor Edge Systems premiers sur le marché. Ces serveurs basés sur boîtier IP65 sont optimisés pour le RAN 5G, l'inférence IA, ainsi que d'autres applications intelligentes axées sur la périphérie. Ces nouveaux systèmes soutiennent la transition du secteur vers des logiciels open source et un matériel désagrégé x86 et conviennent idéalement aux environnements hostiles extérieurs.

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq : SMCI), l'innovateur majeur en technologies de serveur à haute performances et haute efficacité, est le principal fournisseur des Server Building Block Solutions® de pointe pour les centres de données, l'informatique en nuage, l'informatique d'entreprise, Hadoop/Big Data, le calcul de haute performance et les systèmes embarqués à l'échelle mondiale. Supermicro s'engage à protéger l'environnement dans le cadre de son initiative « We Keep IT Green® » et propose à ses clients les solutions les plus éconergétiques et les plus respectueuses de l'environnement sur le marché.

