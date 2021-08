Discovering Mysteries: foi lançada a nova temporada do documentário sobre a natureza de Hainan

Clique no vídeo para assistir ao primeiro episódio, estrelando o adorável caranguejo-soldado!

O primeiro episódio da nova temporada, intitulado "Exército dos caranguejos do pântano", transporta os telespectadores ao mundo fascinante dos caranguejos-soldado que vivem em um pântano nas florestas de manguezais de Danzhou, localizada na parte noroeste da ilha.

Na primeira temporada de Discovering Mysteries, lançada em maio de 2020, a equipe de filmagem foi até as profundezas das florestas de Yinggeling, Wuzhishan, e a muitos outros locais para filmar insetos emergindo de suas fases larvais e voando para longe da superfície da água, formigas-tecelãs construindo seus ninhos, forktails-manchados criando seus filhotes, uma lagartixa-leopardo comendo uma barata, um inseto folha praticamente indistinguível de uma folha real e muitas outras cenas fascinantes.

A segunda temporada consiste em 24 episódios, cada um com cerca de quatro minutos de duração, e se concentrará nas criaturas minúsculas que vivem nas florestas de manguezais, nos pântanos de Baihualing e nas florestas tropicais de Wuzhishan, bem como em Jiaxi e na reserva natural de Exianling. Fique ligado para acompanhar os próximos episódios no site oficial do Hainan International Media Center (www.hicn.cn) ou no canal do Youtube (www.youtube.com/channel/UCXaxF-wOJlaxPLjQK5W4uKA).

A curta série documental Discovering Mysteries desvenda a beleza e a riqueza do incrível ecossistema natural de Hainan, com foco na natureza, proteção ecológica e pesquisa científica e oferece aos espectadores um olhar por dentro da ecologia natural do porto de livre comércio de Hainan, além das diversas espécies vegetais e animais nativas da ilha e conquistas da zona piloto da cultura ecológica nacional.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=5cAKEZ6OVFc

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1588386/image1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1588387/image2.jpg

FONTE Hainan International Media Center (HIMC)

SOURCE Hainan International Media Center (HIMC)