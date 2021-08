Discovering Mysteries : lancement de la nouvelle saison du documentaire sur la nature de Hainan

Cliquez sur la vidéo pour regarder le premier épisode, mettant en vedette l'adorable Crabe soldat!

Le premier épisode de la nouvelle saison, intitulé « Mudflat Crab Army », fait découvrir aux spectateurs le monde fascinant des crabes soldats vivant sur une vasière dans les mangroves de Danzhou, dans la partie nord-ouest de l'île.

Au cours de la première saison de Discovering Mysteries, sortie en mai 2020, l'équipe de tournage s'est aventurée profondément dans les forêts de Yinggeling, de Wuzhishan et de nombreux autres endroits pour filmer les insectes sortant de leurs phases larvaires et s'éloignant en volant de la surface de l'eau, les fourmis tisseuses construisant leurs nids, des énicures à couronne blanche élevant leurs oisillons, un gecko léopard mangeant un cafard, une phyllie presque indiscernable d'une vraie feuille, et bien d'autres scènes fascinantes

La deuxième saison comporte 24 épisodes, d'environ 4 minutes chacun, et se concentrera sur les minuscules créatures qui vivent dans la mangrove, les zones humides, à Baihualing, et dans les forêts pluviales de Wuzhishan, ainsi que Jiaxi et la réserve naturelle Exianling. Consultez le site Web officiel du Hainan International Media Center ( www.hicn.cn ) ou sa chaîne YouTube ( www.youtube.com/channel/UCXaxF-wOJlaxPLjQK5W4uKA ) pour découvrir les nouveaux épisodes.

La courte série documentaire Discovering Mysteries révèle la beauté et la richesse de l'incroyable environnement naturel de Hainan, mettant l'accent sur la nature, la protection écologique et la recherche scientifique, et donnant aux téléspectateurs un aperçu de l'écologie naturelle du port de libre-échange de Hainan, des nombreuses espèces végétales et animales indigènes de l'île et des réalisations de la zone pilote de culture écologique nationale.

