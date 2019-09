Discovery en Español presenta "CARAVANAS", el viaje de miles de migrantes en busca de una vida mejor

CARAVANAS presenta también la historia de Daisy, una madre hondureña que viaja junto a su hijo de 12 años, quien es ciudadano americano. Ellos tienen el objetivo de llegar a Estados Unidos. En Tijuana, Daisy y Jimmy encuentran la ayuda de Gaba, quien le brinda información legal que le abre una nueva posibilidad. Daisy debe entonces decidir si se separa de su hijo y lo manda solo a Estados Unidos.

El documental muestra además a Juan en su misión de cruzar un país llevando a una niña de siete años en brazos. Su hija Lesly no camina debido a una parálisis cerebral. A pesar de ello, Juan está decidido a llegar a Estados Unidos. Estela Jiménez va en su ayuda.

Los expertos en temas migratorios Jorge Castañeda, Alethia Fernández, Elías Camhaji y Mariana Zaragoza acompañan el programa narrando el avance de las caravanas y analizando el contexto social y político detrás de estas escenas.

CARAVANAS es una producción de Pacha Films en asociación con Cromática y Scopio. Michela Giorelli y Rafael Rodríguez son los productores ejecutivos para Discovery en Español. El documental también estará disponible en el app "Discovery en Español GO". Para más información, visita facebook.com/discoveryenespanol e Instagram @discoveryenespanol.

Acerca de Discovery en Español

Discovery en Español conecta a la audiencia hispana de Estados Unidos con las maravillas y posibilidades del mundo. A través de una programación única y de alta calidad, el canal ofrece historias fascinantes en los géneros de aventura, ingenio humano, historia natural, investigación y temas de actualidad. Creado por Discovery Inc., Discovery en Español está disponible en los paquetes hispanos de televisión paga en todo el país. El canal también llega a la audiencia a través del app "Discovery en Español GO", su producto de TV Everywhere (Android: http://bit.ly/2w6Spod iOS: http://apple.co/2fiMNE3, Roku: https://bit.ly/2Js7LxZ and Fire TV: https://amzn.to/2JoGT1P). Para más información, síguenos en Facebook @discoveryenespanol e Instagram @discoveryenespanolEurosport Playery

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/973381/Caravanas_Discovery_En_Espanol.jpg

FUENTE Discovery en Español

SOURCE Discovery en Español