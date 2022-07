Discovery Life Sciences adquiere AllCells

"Estamos muy contentos de dar la bienvenida al equipo de AllCells a la familia de Discovery", dijo el consejero delegado de Discovery, Glenn Bilawsky. "La unión de estas dos grandes empresas crea una solución escalable y de extremo a extremo que ofrece a nuestros clientes un acceso sin precedentes a materiales de partida celulares humanos fiables con servicios analíticos multiómicos integrados para apoyar las terapias celulares y génicas".

Discovery combinará sus actuales productos y servicios CGT con AllCells para crear una nueva unidad de negocio llamada AllCells, una empresa de Discovery Life Sciences. Con efecto inmediato, el consejero delegado y presidente de AllCells, Danny Zheng, dirigirá la entidad combinada.

La combinación del creciente negocio de CGT de Discovery con AllCells también crea uno de los mayores grupos de donantes dedicados de la industria. Las instalaciones de recogida de donantes registradas por la FDA y las salas limpias que cumplen con las GMP están situadas junto a los laboratorios de caracterización. Esta proximidad permite estratégicamente el procesamiento y la criopreservación inmediatos para una calidad inigualable, proporcionando a los clientes un acceso más rápido y rentable a un grupo de donantes más grande y comprometido con la caracterización para programas específicos de los clientes.

Zheng dijo: "Hemos construido nuestra organización para ser una extensión de la cadena de suministro de nuestros clientes. Al ofrecer consultoría de programas de donantes, colecciones de aféresis de alta calidad, servicios de personalización y materiales de partida que cumplen con GMP, nuestro equipo dedicado continuará proporcionando un enfoque de alto nivel y centrado en el cliente para garantizar que las necesidades de nuestros clientes se satisfagan con productos y servicios superiores que se adapten a cualquier cronograma y a cualquier escala. Nuestra estrategia es paralela y refuerza el enfoque de Discovery de "Ciencia a su servicio", y nuestras ofertas unificadas acelerarán aún más los programas estratégicos y vitales de terapia celular y génica de nuestros clientes".

"La promesa de CGT para impactar en la salud de los pacientes es incuestionable, pero se necesitan mejoras en la fabricación y reproducibilidad para ampliar las poblaciones de pacientes abordables y mejorar los paradigmas de tratamiento", dijo el director técnico de Discovery, CGT Dominic Clarke. "Nuestra solución ofrece acceso a todo el continuo de RUO a materiales de partida GMP, informado por la caracterización integrada y completa a escala, para apoyar estas necesidades de rápida expansión de la industria".

Acerca de Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences, la compañía de especialistas en bioespecímenes y biomarcadores™, es un proveedor líder de materiales celulares humanos de partida altamente caracterizados e integrados con servicios analíticos multiómicos expertos para avanzar en la investigación, el desarrollo y la fabricación de terapia celular y génica. Ofrecemos uno de los mayores grupos de donantes recuperables, materiales celulares humanos frescos y criopreservados de uso para investigación (RUO) y grado clínico (GMP) para apoyar los programas de terapia celular y génica a cualquier escala, de principio a fin.

Impulsado por medio de la experiencia científica líder y el uso innovador de las tecnologías actuales, el equipo de Discovery interactúa y consulta con los clientes para superar los obstáculos más rápidamente y obtener resultados para tomar decisiones críticas de investigación y desarrollo a una velocidad líder en el mercado. We are Science at your Service™! Si desea obtener más información, dls.com/cell-and-gene-therapy-products.

Acerca de AllCells

Durante más de dos décadas, AllCells ha sido un proveedor líder de células primarias humanas de alta calidad basadas en sangre y médula. A través de la experiencia y los conocimientos científicos, AllCells mantiene los mejores productos y servicios de su clase con protocolos optimizados que garantizan la entrega puntual de productos de investigación y de grado clínico a instituciones farmacéuticas, biotecnológicas, de dispositivos médicos, sanitarias y académicas de todo el mundo.

Al entregar sistemáticamente subtipos de alta viabilidad y alta pureza y garantizar un recuento celular preciso, AllCells se ha ganado una reputación de células de alta calidad con la capacidad de personalizar nuestro producto para satisfacer incluso los requisitos más singulares. AllCells - Células de calidad para una ciencia de calidad™.

