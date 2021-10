Discovery Life Sciences agrega liderazgo ejecutivo para apoyar el rápido crecimiento global y la adquisición de talento

"El empoderamiento y la satisfacción de los empleados son esenciales para crear un equipo que colabore y trabaje en conjunto de manera efectiva hacia el objetivo común de ayudar a nuestros clientes a acelerar nuevas terapias para los pacientes que las necesitan", afirmó Hokenberg. "El crecimiento y los logros de Discovery son inspiradores, y me siento honrada de tener la oportunidad de ser parte de ello".

Hokenberg aporta a Discovery más de dos décadas de experiencia progresiva de liderazgo en recursos humanos. Recientemente dirigió el desarrollo organizacional global para Merz Aesthetics, donde sus esfuerzos dieron como resultado culturas empresariales galardonadas y crecimientos a nivel de toda la organización. También lanzó grupos de recursos para empleados enfocados en liderazgo de las mujeres, diversidad e inclusión global y responsabilidad social corporativa.

"Tenemos un equipo extremadamente talentoso en Discovery. Nuestros clientes siguen afirmando esto a través de su creciente demanda para que nuestro personal apoye sus programas de investigación y desarrollo de nuevos diagnósticos y terapias", comentó Glenn Bilawsky, director ejecutivo de Discovery. "Contar con Katelyn para ejecutar nuestra estrategia de personal garantizará que sigamos desarrollando nuestro entorno inclusivo, colaborativo y de aprendizaje. Nuestros empleados merecen el compromiso de la compañía de desarrollar sus conocimientos técnicos y habilidades de liderazgo para ayudarlos a lograr sus objetivos profesionales en un entorno de trabajo acogedor, productivo y seguro. Creemos apasionadamente que nuestro personal es la fuente de nuestra diferenciación y es esencial para nuestro crecimiento y éxito agresivos".

Acerca de Discovery Life Sciences y HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences es la compañía de Biospecimen and Biomarker Specialists, que combina el inventario y la red de adquisiciones de bioespecímenes comerciales más grandes del mundo con laboratorios de servicio de biomarcadores multiómicos preeminentes para acelerar nuevas terapias respaldadas por programas de diagnóstico con biomarcadores y acompañantes para el cáncer, las enfermedades infecciosas y otras condiciones raras y complejas. Somos un proveedor líder de materia prima celular humana altamente cualificado y de servicios analíticos multiómicos expertos para avanzar en la investigación, el desarrollo y los programas de fabricación de terapia celular y génica.

HudsonAlpha Discovery® es la división de secuenciación y bioinformática de Discovery, un laboratorio de servicios con reconocimiento mundial que aprovecha las tecnologías de investigación genómica más actuales para apoyar de manera integral la investigación de descubrimiento, traslacional y clínica.

Impulsado por una experiencia científica líder y el uso innovador de las tecnologías actuales, el equipo de Discovery interactúa y consulta con los clientes para superar más rápidamente los obstáculos y obtener resultados a fin de tomar decisiones críticas de investigación y desarrollo a una velocidad líder en el mercado. ¡We are Science at your Service™! Para obtener más información, visite dls.com.

