Discovery Life Sciences étend ses services d'immunomonitoring pour accélérer le développement de nouvelles thérapies cellulaires

HUNTSVILLE, Alabama, 10 mars 2020 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), un leader mondial en solutions d'échantillons biologiques, génomiques, cellulaires et services immunohistochimiques (IHC), a annoncé aujourd'hui l'expansion significative de son laboratoire de services de biologie cellulaire et d'immunologie, afin d'accélérer particulièrement la découverte, ainsi que le développement préclinique et clinique de nouvelles thérapies cellulaires et immunothérapies. Le laboratoire propose maintenant un séquençage unicellulaire 10x, combiné à une cytométrie de flux étendue et des services de culture cellulaire in vitro, des services directement intégrés à l'infrastructure mondiale de premier plan de Discovery concernant l'obtention et le traitement d'échantillons biologiques.

La combinaison de services de consultation experts en immunomonitoring (identification et suivi immunologique) et de solutions de pointe en matière d'échantillons biologiques de Discovery minimise les artefacts de manipulation d'échantillons biologiques et raccourcit considérablement les délais. L'équipe de biologie cellulaire de Discovery adhère à l'approche Science at Your Service™ (la science à votre service) de l'entreprise. Le résultat est un ensemble de données de la plus haute qualité et très fiable qui vise à aider les scientifiques à prendre des décisions de manière plus efficace à chaque étape du développement de diagnostic et de médicament.

« Nous avons la capacité unique de contrôler et d'optimiser les protocoles utilisés pour l'acquisition et le traitement d'échantillons biologiques de haute qualité, puis de les analyser à toute échelle dans nos laboratoires de génomique et de cytométrie en flux homologués CLIA », a déclaré le docteur Shawn Fahl, l'immunologiste menant le laboratoire étendu de Discovery. « Nous aidons nos clients à comprendre la réponse immunitaire et les interactions immunitaires anti-tumorales avec confiance en contrôlant les variables à chaque étape du processus, depuis l'approvisionnement d'échantillons biologiques jusqu'à la livraison des données. »

« La prochaine génération de thérapies cellulaires et d'immunothérapies nécessite l'application de l'innovation scientifique et de la qualité pour promouvoir son développement afin qu'elle soit rapidement applicable aux patients. Nous investissons dans la prochaine génération d'instruments scientifiques et de professionnels hautement qualifiés pour produire les données les plus fiables de la façon la plus opportune pour répondre à ce besoin », a déclaré Glenn Bilawsky, PDG de Discovery. « Notre plateforme de service intégrée comprend maintenant des services d'échantillons biologiques, d'IHC, de génomique et de cytométrie en flux étendue. Nous pouvons apporter des réponses multidimensionnelles et globales aux questions biologiques et génétiques complexes, conduisant à une meilleure compréhension de la maladie et une meilleure réponse au traitement. »

À propos de Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences est le leader mondial du marché en analyses, approvisionnement, distribution et services scientifiques d'échantillons biologiques pour les secteurs des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie et des diagnostics. HudsonAlpha Discovery est la division de séquençage et de bio-informatique mondialement reconnue de Discovery qui exploite les technologies les plus actuelles de recherche en génomique pour soutenir de façon complète la découverte et la recherche clinique et translationnelle. Guidée par la science, l'équipe Discovery interagit avec les clients dans une approche consultative innovante pour surmonter les obstacles et atteindre plus rapidement un résultat final. We are Science at your Service™! (Nous sommes la science à votre service) Pour plus d'informations, rendez-vous sur dls.com.

