DISCOVERY LIFE SCIENCES INŠTALUJE NAJVÄČŠIU PLATFORMU OLINK NA AMERICKOM KONTINENTE NA PODPORU PROTEOMICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA BIOMARKEROV VO VEĽKOM ROZSAHU

HUNTSVILLE, Alabama, 21. septembra 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Discovery Life Sciences™ (Discovery), biospecimen and biomarker specialists™ (špecialista na biologické vzorky a biomarkery), uzavrela dohodu so spoločnosťou Olink Holding AB (publ) (Olink) a nainštaluje najväčšiu obchodnú platformu s technológiou Olink® na americkom kontinente mimo samotnej spoločnosti Olink, aby sa stala popredným globálnym certifikovaným poskytovateľom služieb pre technológiu Olink Proximity Extension Assay (PEA), jedinečnú proteomickú technológiu na báze protilátok. Technológia Olink PEA a podpisový softvér Normalized Protein eXpression (NPX) v kombinácii s ďalšími špičkovými možnosťami spoločnosti Discovery v oblasti multiomických biomarkerov poskytne trhu globálne „jednotné kontaktné miesto" na podporu objavovania a validácie proteomiky plazmy vo veľkom rozsahu a s vysokou špecifickosťou vo všetkých hlavných biologických cestách a matriciach vzoriek.

Olink is a company dedicated to accelerating proteomics together with the scientific community, across multiple disease areas to enable new discoveries and improve the lives of patients.

„Technológia PEA od spoločnosti Olink je jedinečná proteomická technológia založená na protilátkach s funkciami, ktoré riešia problém dynamického rozsahu, ktorý bránil proteomike: umožňuje detekciu a kvantifikáciu bielkovín s nízkym a vysokým obsahom bielkovín," povedal Michael Pisano, Ph.D., výkonný viceprezident pre proteomiku v spoločnosti Discovery. „Spoločnosť Discovery je nadšená, že môže pridať túto dôležitú inštaláciu technológie Olink do svojej rozsiahlej ponuky proteomických služieb a optimalizovaných pracovných postupov, ktoré urýchľujú programy presnej medicíny v každej fáze vývoja v akomkoľvek rozsahu."

Technológia Olink PEA umožňuje dvojité rozpoznávanie protilátok cieľových proteínov a vysoko spoľahlivú hybridizáciu a detekciu DNA. Olink PEA má dve možnosti odčítania: sekvenovanie novej generácie (NGS) a kvantitatívnu polymerázovú reťazovú reakciu (qPCR). Odčítanie NGS je ideálne na rozsiahle objavovanie proteínových biomarkerov, zatiaľ čo odčítanie qPCR poskytuje cielenejší panel relevantný pre skúmaný objekt. Využitie platformy Olink vrátane Olink Explore a nástroja Signature Q100 umožňuje odborníkom na proteomiku spoločnosti Discovery merať relatívnu koncentráciu až 3 072 proteínov vo vzorke.

„Objavenie proteínových biomarkerov môže pomôcť preklenúť priepasť medzi genómami a fenotypmi, čo umožní lepšie pochopiť ľudskú biológiu v reálnom čase a hlbšie porozumieť prechodu od zdravia k chorobe. Vďaka svojej vysokej špecifickosti, presnosti a citlivosti vo veľkom rozsahu rieši technológia Olink PEA obmedzenia, ktoré v minulosti bránili pokročilej proteomike," povedal Jon Heimer, generálny riaditeľ spoločnosti Olink. „Sme nadšení, že môžeme podporiť spoločnosť Discovery Life Sciences v jej misii, ktorá spočíva v prijatí prísľubu proteomiky prostredníctvom našej inovatívnej a jedinečnej technológie a pomôcť využiť jej potenciál pre zákazníkov na celom svete."

Spoločnosť Discovery bude ponúkať technológiu Olink PEA ako službu spolu so svojimi ďalšími multiomickými platformami a systémami. Tieto možnosti dopĺňajú jej špičkové služby v oblasti genomiky, bunkovej biológie a tkanivových biomarkerov s cieľom poskytovať multiomické analýzy, ktoré informujú a urýchľujú rozhodovanie pri vývoji liekov a diagnostiky. Spoločnosť Discovery je odhodlaná pokračovať v inováciách a rozširovať svoje schopnosti popredného poskytovateľa služieb v oblasti biomarkerov.

O spoločnosti Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences je spoločnosť špecialistov na biovzorky a biomarkery, ktorá spája najväčšiu svetovú komerčnú sieť zásob a obstarávania biovzoriek s poprednými laboratóriami pre služby multi-omických biomarkerov vrátane genomických, tkanivových biomarkerov, proteomických a bunkových služieb s cieľom urýchliť nové terapie podporované biomarkerovými a sprievodnými diagnostickými programami pre rakovinu, infekčné choroby a iné zriedkavé a zložité stavy.

Prostredníctvom AllCells, našej divízie pre bunkovú a génovú terapiu, ponúkame jednu z najväčších skupín darcov, ktorých možno stiahnuť z trhu, čerstvé a kryoprezervované ľudské bunkové materiály iba na výskumné použitie (RUO) a klinické použitie (GMP) na podporu výrobných programov bunkovej a génovej terapie v akomkoľvek rozsahu, od začiatku až do konca.

Tím Discovery, motivovaný poprednými vedeckými znalosťami a inovatívnym využívaním súčasných technológií, sa angažuje a konzultuje so zákazníkmi, aby medzi prvými na trhu rýchlo prekonal prekážky a získal výsledky na prijímanie dôležitých rozhodnutí v oblasti výskumu a vývoja. Sme vedou vo vašich službách – Science at your Service™! Viac informácií nájdete na stránkach dls.com.

O spoločnosti Olink

Olink Holding AB (publ) ( Nasdaq: OLK) je spoločnosť, ktorá sa spolu s vedeckou komunitou venuje urýchľovaniu proteomiky v rôznych oblastiach chorôb s cieľom umožniť nové objavy a zlepšiť životy pacientov. Spoločnosť Olink poskytuje platformu produktov a služieb, ktoré sú nasadené vo veľkých farmaceutických spoločnostiach a popredných klinických a akademických inštitúciách s cieľom prehĺbiť pochopenie ľudskej biológie v reálnom čase a podporiť zdravotnú starostlivosť 21. storočia prostredníctvom využiteľnej a účinnej vedy. Spoločnosť bola založená v roku 2016 a je dobre etablovaná v Európe, Severnej Amerike a Ázii. Spoločnosť Olink má sídlo v Uppsale vo Švédsku.

