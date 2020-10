Discovery Life Sciences lance Discovery Leukopaks™ conforme aux Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) pour accélérer la recherche et le développement de thérapies cellulaires et géniques

Plateforme de solutions complète et innovante avec aphérèse intégrée et services d'analyse multi-omique

HUNTSVILLE, Alabama, 28 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), un leader mondial dans les services d'échantillons biologiques, de séquençage génomique, de cellules et d'immunohistochimie (IHC), a annoncé le lancement de Discovery Leukopaks™ conforme aux BPF et d'autres produits cellulaires destinés à des programmes de recherche, de développement et de fabrication de cellules humaines et de thérapie génique.

Les thérapies cellulaires et géniques ont révolutionné les approches de traitement du cancer et d'autres maladies complexes. L'accélération de la fabrication et de la mise au point de ces nouvelles thérapies nécessite un accès rapide et fiable à des matériaux bruts cellulaires humains de haute qualité et bien caractérisés. La réputation de Discovery en matière de vitesse et de qualité sera une aubaine pour les chercheurs du monde entier.

Le lancement par Discovery de Discovery Leukopaks conforme aux BPF et de dérivés s'ajoute aux leukopaks frais et cryoconservés RUO (pour la recherche uniquement) existants de Discovery et aux populations de cellules immunitaires isolées. Le séquençage à lecture courte et longue et les services de cytométrie en flux de nouvelle génération de Discovery peuvent être intégrés pour fournir des matériaux cellulaires humains hautement caractérisés et fiables pour la recherche, le développement et la fabrication BPF.

« Nous avons mis au point un ensemble complet de produits et de services qui contribueront à accélérer la recherche, le développement et la fabrication de thérapies cellulaires et géniques novatrices, a déclaré Glenn Bilawsky, PDG de Discovery Life Sciences. L'expansion stratégique continue de notre infrastructure et de notre expertise nous permet de proposer ces produits et ces services aux développeurs de médicaments et aux organisations de fabrication sous-traitantes qui ont une capacité, une vitesse et une qualité de production supérieures aux autres fournisseurs. Nous nous efforçons d'accélérer l'avancement des programmes de recherche, de développement et de fabrication clinique de nos clients. Nos nouveaux matériaux cellulaires humains conformes aux BPF et nos services d'analyse multi-omique experts en pleine expansion continueront de nous démarquer. »

Discovery Life Sciences est le leader mondial de l'analyse d'échantillons biologiques, de l'approvisionnement, de la distribution et des services scientifiques pour les industries pharmaceutiques, biotechnologiques et du diagnostic. HudsonAlpha Discovery est la division de séquençage et de bio-informatique de Discovery, reconnue dans le monde entier, qui s'appuie sur les technologies de recherche génomique les plus récentes pour soutenir de façon globale la recherche de découverte, la recherche translationnelle et la recherche clinique. Guidée par la science, l'équipe Discovery s'engage auprès de ses clients dans une approche novatrice et consultative pour surmonter les obstacles et obtenir un résultat final plus rapide. Nous sommes la science à votre Service™ ! Pour en savoir plus, rendez-vous sur dls.com.

