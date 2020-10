Discovery Life Sciences lance SpecimenSeq™ , ensemble d'échantillons biologiques annotés génomiquement et cliniquement pour accélérer le développement de la biopsie liquide et de l'immunothérapie

Au cœur de cette innovation, l'association de solutions d'échantillons biologiques mondiales de pointe, développées par Discovery, avec les services spécialisés de séquençage et de bio-informatique d'HudsonAlpha Discovery

HUNTSVILLE, Alabama, 1er octobre 2020 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery) annonce le lancement d'un nouvel outil puissant pour les développeurs de tests de diagnostic de biopsie liquide et de médicaments oncologiques : SpecimenSeq™. SpecimenSeq est un ensemble d'échantillons biologiques de haute qualité et entièrement approuvés, qui comprend des caractérisations cliniques et moléculaires pour aider les chercheurs à identifier, développer et valider de nouvelles signatures de biomarqueurs pour des applications en médecine de précision.

SpecimenSeq est composé d'ensembles d'échantillons biologiques appariés, notamment : tissus fixés au formol et inclus en paraffine (FFPE), plasma déplaquetté par double centrifugation et couche leuco-plaquettaire prélevés chez des patients atteints d'un cancer et naïfs de traitement. Les échantillons biologiques sont entièrement annotés avec des données cliniques et les échantillons biologiques FFPE comprennent spécifiquement des variantes génomiques cliniquement pertinentes à partir de 64 gènes.

Les données génomiques pour SpecimenSeq sont produites à l'aide du service d'analyse d'ADN et d'ARN par panel multimodal HAD QGEN disponible uniquement via le laboratoire de séquençage et de bio-informatique HudsonAlpha Discovery de Discovery. Le panel multimodal personnalisé HAD QGEN de Discovery utilise la plateforme d'analyse et de chimie du séquençage de l'ADN et de l'ARN ciblés QIAseq MultiModal de QIAGEN, qui est également disponible en tant que service autonome par l'intermédiaire de HudsonAlpha Discovery, pour une détection de fréquence d'allèles de variant à < 5 % ou plus.

« Les chercheurs ont besoin d'échantillons biologiques humains avec des données cliniques connues et une caractérisation génomique pertinente pour prendre des décisions critiques lorsqu'ils développent de nouveaux tests de biopsie liquide et de nouvelles thérapies de précision pour traiter le cancer », a déclaré Glenn Bilawsky, PDG de Discovery Life Sciences. « SpecimenSeq confirme la position de HudsonAlpha Discovery en tant que partenaire scientifique stratégique de premier plan qui répond aux besoins des chercheurs en intégrant ses solutions mondiales d'échantillons biologiques à ses services de séquençage et de bio-informatique de pointe. »

« QIAGEN est heureuse d'être choisie comme fournisseur de technologie pour la solution SpecimenSeq de Discovery », a déclaré Angela Ryan, vice-présidente de QIAGEN et responsable marketing en génomique. « La combinaison de nos solutions innovantes de séquençage à haut débit NGS (next generation sequencing) de QIAseq avec les capacités intégrées de Discovery aidera les scientifiques à mener plus rapidement des recherches plus intelligentes en oncologie à l'aide d'échantillons biologiques de haute qualité avec annotations génomiques enrichies par le panel multimodal de séquençage HAD QGEN. »

Discovery Life Sciences est le leader mondial de l'analyse d'échantillons biologiques, de l'approvisionnement, de la distribution et des services scientifiques pour les industries pharmaceutiques, biotechnologiques et du diagnostic. HudsonAlpha Discovery est la division de séquençage et de bio-informatique de Discovery, reconnue dans le monde entier, qui s'appuie sur les technologies de recherche génomique les plus récentes pour soutenir de façon globale la recherche de découverte, la recherche translationnelle et la recherche clinique. Guidée par la science, l'équipe Discovery s'engage auprès de ses clients dans une approche novatrice et consultative pour surmonter les obstacles et obtenir un résultat final plus rapide. Nous sommes la science à votre Service™ ! Pour en savoir plus, rendez-vous sur dls.com.

