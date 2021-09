Discovery Life Sciences nomme le Dr Shawn Levy au poste de Directeur Scientifique

UN EXPERT RENOMMÉ EN GÉNOMIQUE APPELÉ À DIRIGER ET À AMÉLIORER L'EXPERTISE SCIENTIFIQUE COLLECTIVE ET LE NIVEAU D'INNOVATION DE DISCOVERY AFIN D'ACCÉLÉRER LES PROGRAMMES DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT AMBITIEUX SUR LES BIOMARQUEURS ET LES THÉRAPIES DE SES CLIENTS HAUTEMENT ESTIMÉS

HUNTSVILLE, Alabama, 7 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), le Biospecimen and Biomarker Specialists™, a annoncé aujourd'hui la nomination de Shawn Levy, Ph.D., au poste de Directeur Scientifique, sous la direction de Glenn Bilawsk, le Directeur Général. À ce titre, le Dr Levy coordonnera et soutiendra le développement de la stratégie scientifique globale de l'entreprise et favorisera la collaboration interfonctionnelle afin d'évaluer et d'opérationnaliser des services et technologies à la fois nouveaux et innovants pour faire progresser de manière significative les nouvelles thérapies soutenues par des programmes de biomarqueurs et de diagnostics associés.

Le Dr Levy a rejoint Discovery en 2019 via son acquisition du laboratoire de services génomiques de l'Institut de biotechnologie HudsonAlpha, qu'il a fondé et transformé en l'un des premiers laboratoires de séquençage de gènes et de bioinformatique au monde. Dans son poste précédent de Directeur Scientifique de Genomics, il s'est forgé une réputation dans toute l'industrie en aidant avec succès les fabricants et les chercheurs à évaluer et à optimiser les nouvelles technologies et méthodes de pointe pour soutenir la recherche scientifique.

« Chez Discovery, nous nous distinguons par la science, l'innovation, la capacité technologique et la dimension », a déclaré Bilawksy. « Un laboratoire rempli de technologies est de peu d'utilité sans des leaders brillants et hautement considérés comme Shawn pour évaluer, innover et fournir des solutions évolutives. Le travail de pointe et créatif de M. Levy continue de faire progresser les connaissances scientifiques et d'améliorer considérablement la productivité des efforts de recherche de nos clients. Il est très avantageux pour nous et nos clients que Shawn joue désormais un rôle de premier plan dans l'engagement de Discovery à acquérir et à appliquer rapidement des connaissances scientifiques à notre modèle « La science à votre service ».

Le Dr Levy a obtenu son doctorat en biochimie et a effectué un stage postdoctoral en génétique en 2000 à l'université Emory d'Atlanta. Avant de rejoindre l'Institut HudsonAlpha en 2009, il était membre de la faculté du centre médical de l'université Vanderbilt et directeur fondateur de la Vanderbilt Microarray Shared Resource.

« Au cœur de notre entreprise se trouve l'engagement de fournir les meilleures capacités au bon moment pour favoriser la compréhension et la découverte », a déclaré le Dr Levy. « Je suis impatient de diriger nos stratégies scientifiques et de soutenir l'incroyable équipe de recherche qui rend Discovery Life Sciences si unique. Je suis enthousiaste à l'idée de travailler dans ce rôle élargi pour faire progresser nos programmes scientifiques au profit de nos clients et de nos collaborateurs. »

À propos de Discovery Life Sciences et de HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences est l'entreprise de Biospecimen and Biomarker Specialists, qui combine le plus grand inventaire commercial de biospécimens et le plus grand réseau d'approvisionnement au monde avec des laboratoires de services de biomarqueurs multi-omiques de pointe pour accélérer les nouvelles thérapies soutenues par des programmes de biomarqueurs et de diagnostics compagnons pour le cancer, les maladies infectieuses et d'autres maladies rares et complexes. Nous sommes l'un des principaux fournisseurs de matériaux bruts cellulaires humains hautement caractérisés et de services d'analyse multi-omique experts pour faire progresser les programmes de recherche, de développement et de fabrication en matière de thérapies cellulaires et géniques.

HudsonAlpha Discovery® est la division de séquençage et de bioinformatique de Discovery, un laboratoire de services mondialement reconnu qui exploite les technologies de recherche génomique les plus récentes pour soutenir de manière complète la recherche de découverte, la recherche translationnelle et la recherche clinique.

Grâce à une expertise scientifique de premier plan et à une utilisation ingénieuse des technologies actuelles, l'équipe de Discovery s'engage et consulte ses clients afin de surmonter plus rapidement les obstacles et d'obtenir des résultats permettant de prendre des décisions cruciales en matière de recherche et de développement à la vitesse du marché. We are Science at your Service™! Pour plus d'informations, visitez le site dls.com.

