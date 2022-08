Discovery Life Sciences nomme un vice-président exécutif pour soutenir les progrès rapides réalisés dans le domaine de la protéomique

HUNTSVILLE, Alabama, 24 août 2022 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences ™ (Discovery), the Biospecimen and Biomarker Specialists™, a annoncé aujourd'hui la nomination de Michael Pisano, Ph.D. au poste de vice-président exécutif en charge de la protéomique. Le Dr Pisano apporte à Discovery plus de vingt ans d'expérience en matière de leadership et de gestion dans le domaine de la protéomique et des sciences de la vie en général. À ce poste, le Dr Pisano est le fer de lance de l'expansion des services existants de découverte de biomarqueurs de Discovery pour inclure un ensemble de plates-formes protéomiques qui compléteront ses services existants en matière de biomarqueurs génomiques et tissulaires afin de soutenir la recherche de biomarqueurs dans son intégralité.

« Michael est un leader très expérimenté et reconnu dans le domaine de la protéomique, et nous sommes ravis de l'accueillir dans l'équipe de Discovery pour renforcer nos capacités de découverte en matière de biomarqueurs », a déclaré Jay Scherer , directeur des opérations chez Discovery. « Notre objectif est de devenir un fournisseur de services protéomiques complets et reconnus auprès de nos clients, que ce soit dans le domaine de la découverte ou dans le domaine clinique, dans le secteur pharmaceutique, biotechnologique et diagnostique. Nous sommes heureux qu'il ait rejoint l'équipe de Discovery, constituant ainsi une nouvelle étape dans son brillant parcours professionnel. Nous sommes convaincus qu'il jouera un rôle primordial dans la réalisation de notre projet ».

Avant de rejoindre Discovery, le Dr Pisano a occupé le poste de vice-président du développement commercial et de la recherche sous contrat chez Cayman Chemical. Pendant ses huit années de service, il a occupé des postes à responsabilité de plus en plus importants qui ont abouti au lancement d'une nouvelle division de services sous contrat. Auparavant, il a occupé des postes de direction dans plusieurs entreprises du secteur des sciences de la vie. En tant qu'entrepreneur, il a lancé avec succès une société de recherche sous contrat pour la recherche sur les biomarqueurs et la protéomique, qu'il a développée à des fins de rentabilité et vendue.

« L'objectif de Discovery est de propulser le domaine de la protéomique à un niveau supérieur pour qu'il soit pleinement adopté dans le processus de découverte de médicaments », a déclaré le Dr Pisano. « L'ajout de la protéomique à notre portefeuille de services signifie que Discovery peut désormais mener à bien des projets multi-omiques, puisque nous proposons actuellement la génomique, l'IHC et la cytométrie en flux, et que nous prévoyons prochainement de nous consacrer à la lipidomique et à la métabolomique. Je suis enthousiaste à l'idée de participer à la stratégie de Discovery visant à mettre en place cette expérience de guichet unique pour les services de découverte et de développement de biomarqueurs. »

À propos de Discovery Life Sciences et de HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences est le spécialiste des biospécimens et des biomarqueurs, combinant le plus grand inventaire commercial de biospécimens et le plus grand réseau d'approvisionnement au monde avec des laboratoires de services de biomarqueurs multi-omiques prééminents pour accélérer les programmes de médecine de précision pour le cancer, les maladies infectieuses et d'autres pathologies complexes. Nous sommes l'un des principaux fournisseurs de matières premières cellulaires humaines hautement caractérisées et de services analytiques multi-omiques experts pour faire progresser les programmes de recherche, de développement et de fabrication de thérapies cellulaires et géniques.

HudsonAlpha Discovery® est la division de séquençage et de bioinformatique de Discovery, un laboratoire de services mondialement reconnu qui exploite les technologies de recherche génomique les plus récentes pour apporter tout son soutien à la découverte, à la recherche translationnelle et à la recherche clinique.

Guidée par la science, l'équipe Discovery s'engage auprès de ses clients dans une approche novatrice et consultative pour surmonter les obstacles et obtenir un résultat final plus rapide. We are Science at your Service™! (Nous sommes la Science à votre service !). Pour plus d'informations, consultez le site dls.com.

