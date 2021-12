Discovery Life Sciences объявила о приобретении компании In Vitro ADMET Laboratories

которое продолжит курс IVAL на использование гепатоцитов человека для понимания степени воздействия лекарственных препаратов на печень человека. Таким образом исследователи смогут подбирать наиболее безопасные и эффективные версии препаратов с целью дальнейшей разработки, снижая риски для пациентов, количество неудачных клинических исследований и стоимость разработки лекарств.

Решения компании IVAL отлично дополняют имеющийся у Discovery опыт разработки биопрепаратов и биомаркеров. Новая сделка стала очередным этапом расширения сферы деятельности компании Discovery, открывая ей доступ к крупнейшей в мире базе гепатоцитов и результатам масштабных исследований. За последние три с половиной года компания Discovery совершила девять стратегических приобретений и инвестировала значительные средства в модернизацию своих лабораторий и их техническое оснащение. Стратегия компании предусматривает укрепление позиций в качестве ведущего поставщика услуг по созданию и исследованиям биообразцов и биомаркеров.

«Новаторство и стремление к совершенству — вот основные ценности компании Discovery Life Sciences, — заявил доктор философии, главный научный директор компании Discovery Шон Ливай (Shawn Levy). — Компания IVAL разделяет наши ценности и поможет нам оказывать всестороннюю поддержку нашим клиентам при проведении исследований и разработке лекарственных средств за счет расширения ассортимента биообразцов».

«Вместе компании IVAL и Discovery смогут оказывать услуги гораздо более широкому кругу ученых, которые ведут разработки в области создания лекарственных средств. Обе компании стремятся поставлять продукты и услуги высшего качества для успешной разработки лекарств, — отметил д-р Ли. — Компания IVAL с радостью присоединяется к экосистеме Discovery, чтобы помочь ей расширить спектр инновационных услуг и ускорить разработку новых методов для более безопасного и эффективного лечения пациентов по всему миру».

Информация о компании Discovery Life Sciences и HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences — компания специалистов в области биообразцов и биомаркеров, которая объединяет крупнейшую в мире коммерческую сеть по учету и закупке биологических образцов с выдающимися мультиомическими лабораториями по анализу биомаркеров в целях ускорения реализации новых методов лечения при поддержке биомаркерных и сопутствующих программ для лечения онкологических и инфекционных заболеваний, а также других редких и сложных состояний. Мы являемся одним из ведущих поставщиков высококлассных исходных материалов для клеточной терапии и мультиомических аналитических услуг экспертного уровня для реализации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и производственных программ в области клеточной и генной терапии.

HudsonAlpha Discovery® — подразделение компании Discovery, специализирующееся на секвенировании и биоинформатике, и всемирно признанная сервисная лаборатория, использующая самые современные геномные исследовательские технологии для комплексной поддержки Discovery в области разработки лекарственных препаратов и клинических исследований.

Основываясь на передовом научном опыте и инновационном использовании современных технологий, команда Discovery взаимодействует и консультируется с клиентами в целях ускоренного преодоления препятствий и получения результатов для принятия критически важных решений в сфере НИОКР с высочайшей на рынке степенью оперативности. We are Science at your Service™! Более подробная информация представлена на сайте dls.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1700279/Al_Li_head_shot_tie.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1022478/Discovery_LS_Logo.jpg

SOURCE Discovery Life Sciences