Discovery Life Sciences объявила о приобретении компании In Vitro ADMET Laboratories

News provided by

Discovery Life Sciences

Dec 02, 2021, 11:22 ET

Ведущий производитель биообразцов получает доступ к крупнейшей мировой базе гепатоцитов и результатам масштабных исследований

ХАНТСВИЛЛ (шт. Алабама, США), 2 декабря 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Discovery Life Sciences™ (далее — Discovery), специализирующаяся в производстве биообразцов и биомаркеров, объявила о приобретении компании In Vitro ADMET Laboratories (далее — IVAL) с получением доступа к крупнейшей мировой базе гепатоцитов и результатам масштабных исследований. Производственные мощности IVAL расположены в шт. Мэриленд. Компания является ведущим поставщиком физиологически релевантных экспериментальных систем in vitro для изучения метаболизма лекарств и проведения токсикологических и фармакологических исследований для фармацевтической промышленности. 

Albert P. Li, Ph.D., Chief Scientific Officer of Pharmacology and Toxicology for Discovery Life Sciences
Albert P. Li, Ph.D., Chief Scientific Officer of Pharmacology and Toxicology for Discovery Life Sciences

Доктор философии Альберт П. Ли (Albert P. Li) основал компанию IVAL в 2004 году. Г-н Ли присоединится к руководству компании Discovery в качестве главного научного директора по фармакологии и токсикологии.  Под руководством д-ра Ли компания IVAL внесла заметный вклад в выход на рынок ряда передовых методов лечения и сопутствующих диагностических средств.  Д-р Ли посвятил свою карьеру разработке научных концепций и технологий для более точного прогнозирования свойств лекарственных средств. Его разработки заложили базу для выделения, криоконсервации и культивирования человеческих гепатоцитов, а также применения человеческих гепатоцитов для оценки метаболизма лекарств, взаимодействия лекарств с другими препаратами и выявления их токсичных свойств. Д-р Ли будет руководить внедрением инноваций в этой области в компании Discovery,

которое продолжит курс IVAL на использование гепатоцитов человека для понимания степени воздействия лекарственных препаратов на печень человека. Таким образом исследователи смогут подбирать наиболее безопасные и эффективные версии препаратов с целью дальнейшей разработки, снижая риски для пациентов, количество неудачных клинических исследований и стоимость разработки лекарств.

Решения компании IVAL отлично дополняют имеющийся у Discovery опыт разработки биопрепаратов и биомаркеров. Новая сделка стала очередным этапом расширения сферы деятельности компании Discovery, открывая ей доступ к крупнейшей в мире базе гепатоцитов и результатам масштабных исследований. За последние три с половиной года компания Discovery совершила девять стратегических приобретений и инвестировала значительные средства в модернизацию своих лабораторий и их техническое оснащение. Стратегия компании предусматривает укрепление позиций в качестве ведущего поставщика услуг по созданию и исследованиям биообразцов и биомаркеров.

«Новаторство и стремление к совершенству — вот основные ценности компании Discovery Life Sciences, — заявил доктор философии, главный научный директор компании Discovery Шон Ливай (Shawn Levy). — Компания IVAL разделяет наши ценности и поможет нам оказывать всестороннюю поддержку нашим клиентам при проведении исследований и разработке лекарственных средств за счет расширения ассортимента биообразцов». 

«Вместе компании IVAL и Discovery смогут оказывать услуги гораздо более широкому кругу ученых, которые ведут разработки в области создания лекарственных средств.  Обе компании стремятся поставлять продукты и услуги высшего качества для успешной разработки лекарств, — отметил д-р Ли. — Компания IVAL с радостью присоединяется к экосистеме Discovery, чтобы помочь ей расширить спектр инновационных услуг и ускорить разработку новых методов для более безопасного и эффективного лечения пациентов по всему миру».

Информация о компании Discovery Life Sciences и HudsonAlpha Discovery 

Discovery Life Sciences — компания специалистов в области биообразцов и биомаркеров, которая объединяет крупнейшую в мире коммерческую сеть по учету и закупке биологических образцов с выдающимися мультиомическими лабораториями по анализу биомаркеров в целях ускорения реализации новых методов лечения при поддержке биомаркерных и сопутствующих программ для лечения онкологических и инфекционных заболеваний, а также других редких и сложных состояний. Мы являемся одним из ведущих поставщиков высококлассных исходных материалов для клеточной терапии и мультиомических аналитических услуг экспертного уровня для реализации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и производственных программ в области клеточной и генной терапии.

HudsonAlpha Discovery® — подразделение компании Discovery, специализирующееся на секвенировании и биоинформатике, и всемирно признанная сервисная лаборатория, использующая самые современные геномные исследовательские технологии для комплексной поддержки Discovery в области разработки лекарственных препаратов и клинических исследований.

Основываясь на передовом научном опыте и инновационном использовании современных технологий, команда Discovery взаимодействует и консультируется с клиентами в целях ускоренного преодоления препятствий и получения результатов для принятия критически важных решений в сфере НИОКР с высочайшей на рынке степенью оперативности.  We are Science at your Service™!  Более подробная информация представлена на сайте dls.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1700279/Al_Li_head_shot_tie.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1022478/Discovery_LS_Logo.jpg

SOURCE Discovery Life Sciences

Also from this source

Discovery Life Sciences adquiere In Vitro ADMET Laboratories...

Discovery Life Sciences acquires In Vitro ADMET Laboratories...

Explore

More news releases in similar topics