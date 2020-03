Discovery Life Sciences poszerza usługi monitorowania immunologicznego w celu przyspieszenia opracowywania nowych terapii komórkowych

Znacząca poprawa w cytometrii przepływowej, kulturach komórek, genomice 10x i usługach biopróbek przyspiesza badania i rozwój

HUNTSVILLE, Alabama, 10 marca 2020 r. /PRNewswire/ -- Firma Discovery Life Sciences™ (Discovery), globalny lider w rozwiązaniach biopróbek i świadczeniu usług genomiki, komórek i immunohistochemicznych (IHC), ogłosiła dziś znaczącą ekspansję laboratorium usług biologii i immunologii komórek konkretnie w celu przyspieszenia etapów odkrywania, przedklinicznych i badań klinicznych w zakresie nowych terapii komórkowych i opracowywania immunoterapeutyków. Laboratorium zapewnia obecnie sekwencjonowanie 10x komórek pojedynczych w połączeniu z rozszerzoną cytometrią przepływową i usługami kultur komórek in vitro zintegrowanymi bezpośrednio z wiodącą na świecie infrastrukturą nabywania i przetwarzania biopróbek Discovery.

Połączenie eksperckich, doradczych usług monitorowania immunologicznego i wiodących w branży rozwiązań biopróbek Discovery minimalizuje liczbę elementów powiązanych z obsługą biopróbek i znacznie skraca czas pracy. Zespół biologii komórek Discovery w pełni wykorzystuje podejście Science at your Service™ firmy. Wynikiem takiego prowadzenia działalności są dane o najwyższej jakości i niezawodności wspierające naukowców w jeszcze szybszym podejmowaniu decyzji na każdym etapie opracowywania leków i diagnostyki.

– Mamy niepowtarzalne możliwości kontroli i optymalizacji protokołów wykorzystywanych do nabywania i przetwarzania wysokiej jakości biopróbek, a następnie analizowania ich w dowolnej skali w naszych laboratoriach cytometrii przepływowej i genomiki zarejestrowanych w CLIA – skomentował dr Shawn Fahl, immunolog kierujący poszerzonym laboratorium Discovery. – Pomagamy klientom w zrozumieniu reakcji immunologicznych i interakcji guzów odpornych z większą pewnością przez kontrolowanie zmiennych na każdym kroku, od nabycia biopróbek do dostarczania danych – dodał naukowiec.

– Nowa generacja terapii komórkowych i immunoterapii wymaga zastosowania innowacji i jakości naukowej do zapewnienia postępów w opracowywaniu tych rozwiązań tak, aby szybko trafiały do pacjentów. Inwestujemy w nowatorskie instrumenty naukowe i wyszkolonych pracowników w celu zapewniania najbardziej wiarygodnych danych jak najszybciej w odpowiedzi na te potrzeby – skomentował Glenn Bilawsky, główny dyrektor wykonawczy Discovery. – Nasza platforma usług zintegrowanych obejmuje teraz wiodące usługi biopróbek, IHC, genomiki i poszerzonej cytometrii przepływowej. Możemy zapewniać kompleksowe, wielowymiarowe odpowiedzi na złożone pytania biologiczne i genetyczne, tym samym prowadząc do lepszego zrozumienia chorób i ich reakcji na leczenie – dodał dyrektor.

O Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences to międzynarodowy lider w analizie, zakupach i dystrybucji biopróbek oraz urządzeń naukowych na potrzeby branż farmaceutycznej, biotechnologicznej i diagnostycznej. HudsonAlpha Discovery to znany na całym świecie oddział Discovery zajmujący się sekwencjonowaniem i bioinformatyką, który wykorzystuje najnowsze technologie badań genomicznych do oferowania kompleksowego wsparcia odkryć, translacji i badań klinicznych. Czerpiąc ze świata nauki, zespół Discovery podchodzi do klientów w innowacyjny, doradczy sposób nastawiony na pokonywanie przeszkód i szybsze osiąganie pożądanych rezultatów. Science at your Service™ to my! Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie dls.com.

