Discovery Life Sciences представляет SpecimenSeq™ -- геномно и клинически аннотированные наборы биологических образцов для ускорения жидкой биопсии и развития иммунотерапии

ХАНТСВИЛЛ, шт. Алабама., 1 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Discovery Life Sciences™ (далее — Discovery) сообщает о появлении на рынке нового эффективного инструмента для разработчиков методик диагностического анализа с использованием жидкой биопсии и противоопухолевых препаратов — SpecimenSeq™. SpecimenSeq представляет собой набор высококачественных, полностью согласованных биологических образцов, имеющих клинические и молекулярные характеристики, помогающие исследователям идентифицировать, разрабатывать и валидизировать новые биомаркерные сигнатуры для применения в прецизионной медицине.

SpecimenSeq состоит из согласованных наборов биологических образцов, включая такие форматы как FFPE, плазма двойного центрифугирования и лейкоцитарная пленка от онкологических больных, ранее не получавших лечения. Биологические образцы полностью аннотированы с использованием данных клинических исследований, а FFPE-образцы, в частности, включают клинически значимые геномные вариации из 64 генов.

Геномные данные для SpecimenSeq генерируются с использованием специализированной услуги мультимодального группового анализа ДНК и РНК — HAD QGEN MultiModal Panel, предоставляемой только через лабораторию секвенирования и биоинформатики компании Discovery (HudsonAlpha Discovery). При оказании компанией Discovery специализированной услуги HAD QGEN MultiModal Panel используется предоставляемая компанией QIAGEN химико-аналитическая платформа таргетного секвенирования ДНК и РНК — QIAseq MultiModal, которая также предлагается в качестве отдельной услуги через HudsonAlpha Discovery с распознаванием частоты вариантных аллелей при <5% или с более высокой точностью.

«Исследователи нуждаются в биологических образцах человека с известными клиническими данными и значимой геномной характеристикой для принятия критически важных решений при разработке новых методов количественного анализа на основе жидкой биопсии и новых способов прецизионной терапии для лечения рака, ― заявил глава компании Discovery Life Sciences Гленн Билавски (Glenn Bilawsky). ― SpecimenSeq закрепляет позицию HudsonAlpha Discovery в качестве ведущего научно-стратегического партнера, удовлетворяющего потребности исследователей за счет интеграции наших передовых решений мирового уровня по работе с биологическими образцами с нашими же первоклассными услугами в области секвенирования и биоинформатики».

«Компания QIAGEN с воодушевлением восприняла новость о том, что она выбрана в качестве поставщика технологий для разработанной компанией Discovery системы SpecimenSeq, — сообщила вице-президент и руководитель маркетингового подразделения отдела геномики компании QIAGEN Анджела Райан (Angela Ryan). — Сочетание наших инновационных методик секвенирования нового поколения QIAseq с комплексными возможностями компании Discovery поможет ученым проводить высокоточные онкологические исследования более быстрыми темпами с использованием высококачественных биологических образцов с геномной аннотацией, дополняемых специализированной услугой HAD QGEN MultiModal Sequencing Panel».

Discovery Life Sciences является мировым лидером в области анализа, закупок и реализации биологических образцов, а также научно-исследовательских услуг для представителей фармацевтического, биотехнологического и диагностического секторов. HudsonAlpha Discovery — всемирно известное подразделение компании Discovery, специализирующееся на секвенировании и биоинформатике и использующее самые современные технологии геномных исследований для обеспечения комплексной поддержки изыскательских, трансляционных и клинических исследований. Основываясь на научной базе, сотрудники компании Discovery применяют в работе с клиентами принципиально новый, консультативный подход к преодолению препятствий и ускорению достижения конечного результата. We are Science at your Service™! Более подробная информация представлена на сайте по адресу: dls.com.

