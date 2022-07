Discovery Life Sciences приобретает AllCells

«Мы очень рады приветствовать команду AllCells в семье Discovery, — заявил глава компании Discovery Гленн Билавски (Glenn Bilawsky). — Объединение этих двух замечательных компаний создает масштабируемое комплексное решение, которое обеспечивает нашим клиентам беспрецедентный доступ к надежным исходным клеточным материалам с интегрированными услугами мультиомического анализа для клеточной и генной терапии».

Компания Discovery объединит с AllCells свои существующие продукты и услуги CGT для создания нового бизнес-подразделения под названием AllCells, входящего в состав Discovery Life Sciences. С момента заключения договора генеральный директор AllCells и президент Дэнни Чжэн (Danny Zheng) возглавит эту объединенную структуру.

Кроме того, объединение растущего бизнеса компании Discovery с AllCells также создаст один из крупнейших в отрасли целевых донорских пулов. Донорские центры, зарегистрированные FDA, и чистые помещения, соответствующие требованиям GMP, расположены рядом с лабораториями по исследованиям материалов. Это стратегическое расположение позволяет выполнять немедленную обработку и криофиксацию для обеспечения непревзойденного качества, обеспечивая клиентам более быстрый и экономичный доступ к расширенному пулу заинтересованных доноров с исследованием материалов для программ, ориентированных на конкретных клиентов.

Г-н Чжэн заявил следующее: «Мы построили свою организацию таким образом, чтобы она стала продолжением цепочки поставок нашего клиента. Предлагая консультации по донорским программам, высококачественные продукты афереза, услуги по адаптации и исходные материалы, соответствующие требованиям GMP, наша команда продолжит применять подход, ориентированный на клиента и направленный на удовлетворение потребностей наших клиентов, предлагая им превосходные продукты и услуги в любое время и в любых масштабах. Наша стратегия аналогична подходу Discovery — «Science at your Service» (Наука к вашим услугам) и подкрепляет его, а наши объединенные продукты и услуги будут способствовать дальнейшему ускорению стратегических и жизненно важных программ наших клиентов в области клеточной и генной терапии».

«Перспективы CGT по улучшению здоровья пациентов не вызывают сомнений, однако для расширения целевых групп пациентов и совершенствования парадигм лечения необходимы усовершенствования в области производства и воспроизводимости, — заявил технический директор компании Discovery по CGT Доминик Кларке (Dominic Clarke). —Наше решение обеспечивает доступ ко всему спектру исходных материалов от RUO до GMP благодаря их комплексным, всеобъемлющим и масштабным исследованиям в целях удовлетворения этих быстро растущих потребностей отрасли».

Информация о компании Discovery Life Sciences

Компания Discovery Life Sciences™ (Discovery), Biospecimen and Biomarker Specialists™, является одним из ведущих поставщиков высококлассных исходных клеточных материалов и мультиомических аналитических услуг экспертного уровня для реализации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и производственных программ в области клеточной и генной терапии. Мы предлагаем один из крупнейших востребуемых донорских пулов, содержащий свежие и криоконсервированные клеточные материалы человека, предназначенные только для исследований (RUO) и клинического применения (GMP), для поддержки программ клеточной и генной терапии в любых масштабах от начала до конца.

Основываясь на передовом научном опыте и инновационном использовании современных технологий, команда Discovery взаимодействует и консультируется с клиентами в целях ускоренного преодоления препятствий и получения результатов для принятия критически важных решений в сфере исследований, разработок и производства с высочайшей на рынке степенью оперативности. Наша наука к вашим услугам (We are Science at your Service™)! Более подробная информация представлена на странице по адресу: dls.com/cell-and-gene-therapy-products.

Информация о компании AllCells

На протяжении более чем двух десятилетий компания AllCells является одним из ведущих поставщиков высококачественных исходных клеточных материалов на основе крови и костного мозга человека. Используя опыт и научные знания, компания AllCells предлагает лучшие в своем классе продукты и услуги с оптимизированными протоколами, обеспечивающими своевременную доставку научно-исследовательской и клинической продукции в фармацевтические, биотехнологические, медико-технические, медицинские и научные организации по всему миру.

Неизменно обеспечивая высокую рентабельность, высокую чистоту и гарантируя точное количество клеток, AllCells завоевала репутацию поставщика высококачественных клеток, способного адаптировать наш продукт к самым уникальным требованиям. AllCells — качественные клетки для качественной науки (Quality Cells for Quality Science™).

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1022478/Discovery_LS_Logo.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1856962/AllCells_logo.jpg

SOURCE Discovery Life Sciences