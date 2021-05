Discovery Life Sciences przejmuje Targos, co umożliwi wprowadzenie na rynek wiodących międzynarodowych usług w zakresie biomarkerów tkankowych

DISCOVERY UZUPEŁNIA SWOJE PORTFOLIO O CZOŁOWEGO EUROPEJSKIEGO DOSTAWCĘ USŁUG W ZAKRESIE WSPARCIA PROGRAMÓW BIOMARKERÓW TKANKOWYCH DLA BADAŃ, ROZWOJU KLINICZNEGO I WPROWADZANIA PRODUKTÓW NA RYNEK.

HUNTSVILLE, Alabama, 18 maja 2021 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), firma specjalizująca się w dziedzinie pobierania materiału biologicznego i biomarkerów™, poinformowała dzisiaj o przejęciu Targos Molecular Pathology GmbH, Niemcy (Targos), jednego z największych laboratoriów patologii molekularnej w Europie, aby znacząco rozszerzyć swoje międzynarodowe możliwości w zakresie biomarkerów tkankowych. Targos to następny przełomowy krok w światowej ekspansji Discovery, uzupełniający wcześniejsze przejęcie QualTek Molecular Laboratories (QualTek) z siedzibą w Santa Barbara w Kalifornii, największego północnoamerykańskiego dostawcy usług w zakresie immunohistochemii (IHC) i rozwoju biomarkerów. Powiązanie potencjału tych dwóch firm w jeden globalny dział usług związanych z biomarkerami tkankowymi sprawia, że Discovery zyskuje pozycję wiodącego na rynku światowym dostawcy usług w zakresie opracowywania biomarkerów, wsparcia badań klinicznych oraz szkoleń z zakresu patologii klinicznej w obszarze immunoterapii, diagnostyki towarzyszącej i innych programów medycyny precyzyjnej.

Od ponad 15 lat firma Targos zapewnia wysoce ustandaryzowany rozwój i zastosowanie biomarkerów klinicznych dla międzynarodowego przemysłu farmaceutycznego i diagnostycznego oraz przyczynia się do dopuszczania do obrotu przełomowych terapii i diagnostyki towarzyszącej. Spółka dokona dynamicznej integracji i standaryzacji swoich działań z północnoamerykańskimi laboratoriami IHC i patologicznymi firmy Discovery, tworząc jeden kompleksowy zespół naukowy. Zespołowa ekspertyza umożliwiła zidentyfikowanie i opracowanie szeregu przełomowych rozwiązań w badaniach biomarkerów, w tym testów HER-2 i PDL-1. Nowa międzynarodowa usługa IHC i z zakresu patologii Discovery będzie miała również dostęp do HudsonAlpha Discovery®, działu firmy zajmującego się sekwencjonowaniem i bioinformatyką, co pozwoli na stworzenie unikalnego połączenia usług patologii, IHC i analiz genetycznych w celu przyspieszenia badań nad lekami i diagnostyką opartą na biomarkerach.

W momencie, gdy nowe terapie wchodzą w fazę regionalnych lub ogólnoświatowych badań klinicznych, globalne laboratoria Discovery posiadające certyfikat CLIA i akredytację CAP mogą z powodzeniem zapewnić pełne wsparcie na szeroką skalę. Targos jest również głównym dostawcą usług doradczych i szkoleniowych w zakresie nowo wprowadzanych testów diagnostycznych, co pozwala na zaspokojenie potrzeb klientów w zakresie szybkiej edukacji i adaptacji przez patologów klinicznych i technologów z całego świata.

„Dzięki współpracy z firmą Targos Discovery znacznie rozszerza swoje możliwości w skali globalnej w zakresie wspierania programów biomarkerów tkankowych naszych klientów, na każdym etapie badań - od opracowywania testów do ich zatwierdzania, poprzez światowe badania kliniczne, aż po szkolenia patologów w celu wprowadzenia ich do procedur klinicznych po wprowadzeniu na rynek" - oświadczył Christiaan Neeleman, prezes europejskiego oddziału Discovery i szef działu Globalnych Usług Biomarkerów Tkankowych Discovery.

„Z ogromną radością dołączamy do zespołu Discovery Life Sciences - skomentował Thomas Henkel, dyrektor generalny i współzałożyciel firmy Targos. - Cieszymy się z perspektywy połączenia naszych możliwości w ramach Globalnych Usług Biomarkerów Tkankowych Discovery, co umożliwi nam zaoferowanie naszym wspólnym klientom bezprecedensowej przepustowości i jakości w zakresie badań i rozwoju biomarkerów. Dzięki połączeniu pod jednym szyldem predefiniowanych kohort badawczych i perspektywicznych badań opartych na biomarkerach programy medycyny precyzyjnej przyniosą dodatkowe korzyści pacjentom".

Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences to firma specjalizująca się w dziedzinie pobierania materiału biologicznego i biomarkerów™, która zapewnia największe na świecie komercyjne zasoby materiału biologicznego oraz sieć dostaw w połączeniu z renomowanymi laboratoriami do obsługi biomarkerów multiomicznych w celu przyspieszenia programów z zakresu medycyny precyzyjnej w leczeniu nowotworów, chorób zakaźnych i innych złożonych schorzeń.

HudsonAlpha Discovery to znany na całym świecie oddział Discovery zajmujący się sekwencjonowaniem i bioinformatyką, który wykorzystuje najnowsze technologie badań genomowych na potrzeby kompleksowego wsparcia odkryć, translacji i badań klinicznych.

Czerpiąc ze świata nauki, zespół Discovery zapewnia klientom innowacyjne, doradcze podejście z nastawieniem na pokonywanie przeszkód i szybsze osiąganie pożądanych rezultatów. To jest Science at your Service™ . Więcej informacji można znaleźć na stronie dls.com.

